Ein Kemptener betreibt einen Großhandel für Pokale und Medaillen. Schon während der Fußball-EM rüstet er sich für die Weltmeisterschaft 2022.

03.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Fußball-Europameisterschaft ist noch nicht zu Ende gespielt, da dreht sich für Ralf Dickamp (54) aus Kempten schon alles um die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. „Da wird das Geschäft so richtig brummen“, sagt der Pokal-Großhändler, der für die internationale Nachfrage gerüstet sein will. Derzeit lässt „Pokale-Paul“, wie er von Freunden genannt wird, allein 100 000 Mini-Nachbildungen des WM-Pokals in China produzieren.