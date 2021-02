Polizei entdeckt bei Verkehrskontrolle drei Kilogramm Marihuana

In Kempten haben Polizisten drei Kilogramm Marihuana in einem Auto entdeckt. Auch bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden sie fündig.

26.02.2021 | Stand: 10:36 Uhr

Bei einer routinemäßigen Kontrolle hat die Polizei in Kempten drei Kilogramm Marihuana gefunden. Die Beamten hielten laut Polizei am Mittwochvormittag einen Autofahrer an. Sowohl der 26-Jährige als auch sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich nicht ausweisen. Als die Polizisten das Auto untersuchten, fanden sie zunächst eine kleine Menge Amphetamin.

Polizisten finden Tasche mit drei Kilogramm Marihuana darin

Wie die Polizei mitteilte, erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte. Im Kofferraum entdeckten die Polizisten schließlich eine Tasche mit drei Kilogramm Marihuana darin. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Als die Beamten anschließend die Wohnungen der beiden Männer durchsuchten, fanden sie zudem ein verbotenes Dopingmittel.

Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer

Die 26-Jährigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten noch am gleichen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

