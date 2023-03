Fahndungserfolg auf der A7 bei Kempten: Polizei entdeckt Drogen, Messer - und eine Pistole

Es war eine Fahndungskontrolle auf der A7 bei Kempten wie so viele. Dann fiel der Streife ein Auto auf. Die Beamten kontrollierten die drei jungen Männer.

23.03.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Am späten Mittwochabend haben Verkehrspolizisten auf der A7 bei Kempten ein Auto durchsucht und Drogen, Messer und eine Pistole gefunden. Wie die Polizei berichtet, stoppte die Streife den Wagen, der in Richtung Norden unterwegs war, gegen 23.30 Uhr. In dem Auto saßen drei junge Männer zwischen 19 und 21 Jahren. (Lesen Sie auch: Verkehr im Allgäu aktuell: Stau, Sperrung, Baustellen auf A7)

Polizisten fanden während einer Kontrolle auf der A7 bei Kempten Drogen und Waffen

Die Beamten entdeckten etwas Cannabis, mehrere Hieb- und Stichwaffen, ein Einhandmesser sowie einen nicht gekennzeichneten Böller. Die Waffen dürfen ohne Erlaubnis mitgenommen werden. Allerdings fanden die Polizisten auch eine ungeladene Schreckschusspistole, die man nur mit einem kleinen Waffenschein besitzen darf. Die Drogen, Messer und übrigen Waffen stellten die Beamten sicher. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Fundstücke dem 19- und dem 21-Jährigen.

Mit Schreckschusspistole ohne Waffenschein in der Nähe von Kempten erwischt

Der 19-Jährige hatte für die Schreckschusspistole keinen Waffenschein dabei. Beide junge Männer müssen sich jetzt wegen Verstößen nach dem Waffen-, dem Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz verantworten.

