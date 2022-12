Polizei macht Einbrecher im Allgäu dingfest

Für mindestens drei Einbrüche unter anderem in Kempten soll ein 35-Jähriger verantwortlich sein. Die Polizei hat den Tatverdächtigen identifiziert.

06.12.2022 | Stand: 10:52 Uhr

Die Kriminalpolizei hat einen Tatverdächtigen geschnappt, der für mindestens drei Wohnungseinbrüche in Kempten, Obergünzburg und Untrasried verantwortlich sein soll. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Laut Polizei steht der Mann im Verdacht, als Teil einer Gruppe am 20. Mai 2022 innerhalb weniger Stunden die Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Untrasried, Obergünzburg und Kempten begangen zu haben. Die Täter gelangten damals über aufgehebelte Fenster oder Türen in die Wohnungen, in denen sie nach wertvollen Gegenständen suchten. Während der Taten befanden sich keine Bewohner in den Häusern. Dennoch hatten manche von ihnen im Nachhinein unter psychischen Folgen zu leiden.

Einbrüche in Kempten, Obergünzburg und Untrasried

Die Ermittler waren laut Polizei recht bald von einem Zusammenhang der drei Einbrüche ausgegangen. Wie Josef Ischwang, Leiter der Kripo Kempten, mitteilt, war es der Polizei "über die akribische Spurensicherung und intensive Ermittlungsarbeit" gelungen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich dabei um einen 35-Jährigen, gegen den das Amtsgericht Kempten einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Gegen den Mann existierte daneben bereits ein Haftbefehl. Denn er war schon im Februar von Tschechien kommend bei der Einreise kontrolliert worden. Die Beamten hatten damals ein verbotenes Springmesser bei ihm gefunden.

Die rumänische Polizei nahm den Tatverdächtigen inzwischen in Bukarest fest. Er ist an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert worden. Bislang macht der 35-Jährige noch keine Angaben zum Vorwurf.

Gibt es noch weitere Mittäter?

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen sind damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Polizei sucht weiterhin nach Mittätern und prüft, ob den Tätern noch weitere Delikte zuzuordnen sind.

Die Polizei bietet bei Interesse Tipps zum Schutz vor Einbrechern an - auch direkt zuhause, wenn das Interesse besteht. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

