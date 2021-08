Premiere am Theater Kempten: Dieser Totentanz ist frivol und frech

Denn alle Lust will Ewigkeit: Silvia Armbruster hat in Kempten einen wilden, sinnlichen Liederabend inszeniert. Ein Trio und der Tod machen ihn zum Erlebnis.

Von Florian Herb

05.08.2021 | Stand: 17:27 Uhr

Ab in die Gruft! Ein kurzweiliger Liederabend über die Lust, den Tod, und das was danach kommt – das ist das Musiktheater „Denn alle Lust will Ewigkeit“ von Franz Wittenbrink, das im Kemptener Stadttheater Premiere feierte.