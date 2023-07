Premiere der "Meerjungfrau" in Kempten: Ein spritziges Erlebnis für Kinder und Eltern

Unbändige Spiellaune, optische und akustische Reize: „Die kleine Meerjungfrau“ auf der Burghalde in Kempten taucht Familien in einen lustigen Bühnenspaß.

Von Harald Holstein

14.07.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Die kleine Meerjungfrau kennt keinen größeren Wunsch als nach oben zu kommen, zu den Menschen an Land. Dort möchte sie Liebe und dadurch überhaupt erst eine Seele finden. Erfrischend und spritzig taucht das Ensemble des Märchensommers Allgäu ein in die bewegende Geschichte der beliebten Märchenfigur von Hans Christian Andersen. Mit erstklassigem Gesang, opulent-bunten Kostümen und unbändiger Spiellaune entführen fünf Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Kemptener Burghalde die vielen Kinder und ihre Eltern in eine Welt fantasievoll ausgestatteter Unterwasserwesen. Am Ende der Premiere von „Die kleine Meerjungfrau“ spendeten die 600 Besucherinnen und Besucher viel Beifall.

