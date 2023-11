Am Ende wird es schlimm: Theaterensemble Gegensatz zeigt Dürrenmatts "Physiker"

Dürrenmatts düsteres Drama „Die Physiker“ von 1961 hat nichts an Aktualität eingebüßt. Das Kemptener Ensemble „Gegensatz“ bringt es packend auf die Bühne.

07.11.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“ von 1961 ist eines der genialsten Theaterstücke der Neuzeit. Die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn verschwimmen subtil und grotesk. Das Thema, dass Fortschritte der Wissenschaft zunächst leider immer militärisch genutzt werden, für Macht und Gewalt statt zum Wohl der Menschheit, hat in keinster Weise an Aktualität eingebüßt. Dass eine Amateur-Truppe wie das Kemptener „Ensemble Gegensatz“ dieses Meisterwerk so frisch und mitreißend auf die Bühne des Theater-Oben des Stadttheaters bringt, macht staunen.

