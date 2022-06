Die lesbische Datingshow „Princess Charming“ geht in die zweite Staffel. Anastasia aus Kempten ist Kandidatin - und will damit Vorbild für junge Menschen sein.

Manchen schockierten Blick erntete Anastasia aus Kempten nach eigener Aussage, wenn sie mit ihrer Ex-Freundin Händchen haltend durch die Stadt lief. Nun sucht die 26-Jährige, die als „Sia Wine“ Musik macht, bei der lesbischen Datingshow „Princess Charming“ des Fernsehsenders Vox die Liebe. „Ich glaube, meine Teilnahme ist auch wichtig für Kempten. So zeigen wir, dass es auch im Allgäu queere Menschen gibt.“

Bei "Princess Charming" geht es auch im Aufklärung und Toleranz

Werden sie auch negative Kommentare nach der Ausstrahlung erreichen? Was werden Familie und Freunde sagen? „Im Moment bin ich dauerhaft nervös“, sagt sie. Im vergangenen Jahr hat sie die erste Staffel des Datingformats, das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, vor dem Bildschirm verfolgt. Nun kämpft die Kemptenerin mit 18 anderen Kandidatinnen um das Herz von „Princess Charming“ Hanna Sökeland. Für die Dreharbeiten war die 26-Jährige im Frühjahr mehrere Wochen auf der griechischen Insel Rhodos: „Man vergisst die Kameras irgendwann. Ich bin selbst gespannt, was in den Folgen zu sehen sein wird.“

Wenig Schlaf, viele Emotionen, neue Freundschaften: Die Aufzeichnung war eine der intensivsten Zeiten ihres Lebens, sagt sie. „Wir hatten viel Spaß, aber wir haben uns auch viel über Erfahrungen in Bezug auf unsere Sexualität ausgetauscht.“ Die Kemptenerin selbst ist lesbisch, doch auch bi- oder pansexuelle Kandidatinnen sind mit dabei. Sie fühlen sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen. Die 26-Jährige sagt: „Über solche Labels habe ich mir vorher wenig Gedanken gemacht. Das hat mir diese Themen selbst bewusster gemacht.“

Anastasia aus Kempten ist lesbisch und hätte sich in ihrer Jugend selbst Vorbilder gewünscht

Gerade für junge Menschen, die sich mit ihrer eigenen Sexualität und Identität auseinandersetzen, sei eine solche Sendung wichtig. „Als ich mich in meiner Jugend geoutet habe, war das keine einfache Zeit für mich. Ich hätte mir gewünscht, dass es schon damals so eine Show gegeben hätte“, sagt sie. So wisse man, dass man nicht alleine ist und andere Menschen ähnliche Erfahrungen machen.

Nachdem in den Sozialen Medien öffentlich wurde, dass die Kemptenerineine der Kandidatinnen ist, habe sie auch viele Rückmeldungen aus dem Allgäu bekommen. Queere Vereine aus Ravensburg und Kempten, bei denen sich zum Beispiel transgender, homo- und bisexuelle Jugendliche treffen, hätten sich bei ihr gemeldet. „Ich habe so eine Gemeinschaft immer vermisst.“ Nun bemerke sie, dass es bereits einige Angebote in der Region gibt. „Das will ich nutzen und mich vernetzen.“

Im Allgäu wird Anastasia bereits auf der Straße erkannt und vernetzt sich mit queeren Vereinen in der Region

Auch in dem Modehaus, bei dem die gelernte Bankkauffrau arbeitet, wurde sie bereits erkannt. Zwei Jugendliche haben getuschelt, sich aber wohl nicht getraut, sie anzusprechen, erzählt die Kemptenerin. „Ich weiß noch nicht, wie ich mich dann verhalten soll. Aber schöner ist es auf jeden Fall, wenn die Menschen nicht über mich reden, sondern mich direkt ansprechen.“

Über all das habe sie sich im Vorfeld der Sendung wenig Gedanken gemacht. Ihre Teilnahme sei spontan gewesen und habe sich einfach richtig angefühlt. „So wirklich wusste ich nicht, worauf ich mich da einlasse.“ Als Singer-Songwriterin tritt sie mit ihrer Gitarre und eigenen Songs bei Veranstaltungen in der Region auf. Dabei ist sie es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Das Maß an Aufmerksamkeit, dass sie jetzt bekommt, sei aber neu für sie.

„Ich habe so viele wundervolle Menschen kennengelernt. Allein deshalb hat sich die Teilnahme schon gelohnt“, sagt die Kemptenerin. Doch trotz der vielen Gespräche und mancher Partys habe sie auch die „Princess Charming“ nicht aus den Augen verloren. Ob sie tatsächlich das Herz von Hanna Sökeland erobert hat, darüber will und darf sie noch nicht sprechen.

