Kemptenerin regiert seit einem Jahr das Fürstentum Seborga in Italien: So geht es Prinzessin Nina heute

Nina Menegatto, geborene Döbler, stammt aus Kempten und wird am 20.8. zur neuen Fürstin von Seborga/Italien. So lebt die Prinzessin in ihrem Fürstentum. hier in historischem Gewand von 1530 in den Farben von Seborga Seborga ist eine Gemeinde mit 320 Einwohnern in der Provinz Imperia in Ligurien und ist Mitglied der Vereinigung I borghi più belli d’Italia (Die schönsten Orte Italiens). Eine gewisse Bekanntheit erlangte die Gemeinde durch die Proklamation des Fürstentums Seborga im Jahre 1993.