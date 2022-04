Prominenter Orgelschüler: Bruno Fischle hat mit 72 noch nicht ausgelernt

Orgel spielen ist seine Leidenschaft: Warum Bruno Fischle, einst Leiter des staatlichen Bauamts, Orgelunterricht bei Frank Müller in der St.-Mang-Kirche nimmt.

23.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Schon seit seiner Jugend hatte Bruno Fischle den Wunsch, irgendwann einmal das Spiel auf der Orgel zu erlernen. Inzwischen ist der ehemalige Leiter des Staatlichen Bauamtes in Kempten in Rente – und mit seinen 72 Jahren der älteste Orgelschüler, den Kirchenmusikdirektor Frank Müller in der St.-Mang- Kirche unterrichtet. Der Organist muss ihm heute allerdings keine Grundlagen mehr beibringen. Bruno Fischle verabredet sich nach Vereinbarung mit Frank Müller zum Orgelunterricht, um neue Impulse für sein Spiel zu bekommen. Wie die meisten, die sich an die Orgel wagen, hatte er schon als Jugendlicher Klavierunterricht. „Wenn man Klavier spielen kann, dann geht das Orgelspiel leichter“, sagt er. „Dann muss man sich nur noch um die Füße kümmern. Das ist schon eine neue Herausforderung, mit zwei Armen und Beinen vierstimmige Musik zu machen.“

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.