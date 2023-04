Mann missbraucht Freundin seines Neffen - erst Jahre später fällt das Urteil in Kempten

Ein Mann missbraucht eine damals 14-Jährige. Vor Gericht behauptet er, unschuldig zu sein - doch zu viel spricht gegen ihn, vor allem seine eigenen Worte.

21.04.2023 | Stand: 05:51 Uhr

Es sollte eine rauschende Party zum 18. Geburtstag ihres Freundes werden. Und das wird sie auch – zunächst. Es fließt eine Menge Alkohol, die 14-Jährige trinkt so viel, dass sie sich nicht mehr an alles erinnern kann. Doch was im Morgengrauen passiert ist, weiß sie noch genau. Die Gedanken daran verfolgen sie Jahre später. Sie liegt im Schlaf zusammen mit ihrem Freund im Bett von dessen Onkel. Plötzlich wacht sie auf, weil jemand sie zwischen den Beinen berührt. Erst denkt sie, das sei ihr Freund. Auch das hätte sie nicht gut gefunden. Doch dann realisiert sie: Es war dessen Onkel.

