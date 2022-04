Raiba will neuen Markt in Dietmannsried bauen

Gewerbegebiet Gemeinde stimmt Gebäude an der Ortsumgehung zu. Im Obergeschoss sind Büros geplant, im Erdgeschoss will Feneberg einziehen. Seine bisherige Filiale im Gewerbegebiet gibt er auf

In Dietmannsried soll ein neuer Feneberg-Markt entstehen. Dafür will die „Raiffeisenbank im Allgäuer Land“ im Gewerbegebiet Süd auf der Wiese zwischen Dm-Markt und Kreisverkehr bauen. Im Obergeschoss des Gebäudes für 14 Millionen Euro sind Büros vorgesehen. Die Gemeinde hat dafür nun ihr Einvernehmen erteilt. Den bisherigen Markt im selben Gewerbegebiet will Feneberg aufgeben. Für ihn sucht die Gemeinde nun einen Nachfolger.

Der bisherige Markt umfasste 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, beim neuen werden es 1200 Quadratmeter sein – prominent gelegen an der Dietmannsrieder Umgehungsstraße. So könne Feneberg sein Lebensmittelsortiment erweitern, heißt es von dessen Pressestelle.

Die Büros im Obergeschoss bieten laut den Plänen etwa 1500 Quadratmeter Nutzfläche. Auf einem kleinen Teil, etwa 300 Quadratmetern, will die Bank eigene Mitarbeiter unterbringen. „Unsere Büros in Dietmannsried und Altusried platzen aus allen Nähten“, sagt Vorstandsmitglied Peter Rauh. Welche Abteilungen einziehen, sei aber noch unklar. Auch sei noch nicht geklärt, welche Firmen die anderen Büros nutzen werden. Das Obergeschoss soll so flexibel gestaltet werden, dass die Raumgrößen je nach Bedarf angepasst werden können.

An der bisherigen Dietmannsrieder Raiba-Filiale soll sich laut Rauh nichts ändern. Im neuen Gebäude ist – neben Teilen der internen Verwaltung im Obergeschoss – ein Geldautomat im Erdgeschoss geplant. Einen Schalter wird es dort nicht geben. Bei der Altusrieder Filiale bleibe alles beim Alten, auch der Firmensitz verbleibt dort.

Im Untergeschoss des neuen Gebäudes ist eine Tiefgarage mit 52-Stellplätzen für Mitarbeiter vorgesehen. Oberirdisch kommen 70 Kundenparkplätze hinzu. Das Grundstück umfasst Bürgermeister Werner Endres zufolge 5300 Quadratmeter, das Gebäude und die Tiefgarageneinfahrt werden auf 2000 Quadratmetern gebaut.

Ursprünglich hatte die Raiba im Erdgeschoss Räume für mehrere Geschäfte vorgesehen. Doch vor einem Jahr habe Feneberg Interesse angemeldet, sagt Rauh. Daraufhin habe man umgeplant.

Über die Verkaufsfläche im Erdgeschoss sagte während der Sitzung Gemeinderat Prof. Dr. Thomas Dill: „Die vorgesehenen 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche werden exakt eingehalten – nicht, dass Dr. Schießl einen Herzinfarkt bekommt.“ Der Kemptener Wirtschaftsreferent hatte sich wie berichtet in der Diskussion um den Bergsportausrüster Exxpozed, der von Kempten nach Dietmannsried gezogen ist, kritisch geäußert. Er hielt die Verkaufsfläche dort für zu groß.

Zu einem potenziellen Nachfolger für die Räume des bisherigen Feneberg-Markts sagt Endres: „Wir halten daran fest, dass wir uns ein Baumarktsortiment wünschen.“ Ein weiterer Discounter komme jedenfalls nicht in Frage. Die Suche sei nicht leicht, es gebe aber bereits „gute Kontakte“, sagt Endres.

Die Bauzeit wird vermutlich ein Jahr betragen, hieß es während der Sitzung. Nun steht noch die Genehmigung durch das Landratsamt aus.