Randalierer will Polizisten beißen und bespucken

In Kempten hat ein 40-Jähriger eine Eingangstür in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen. Als die Polizei zum Einsatzort kommt, wird der Mann noch aggressiver.

06.09.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Bei seiner Festnahme am Montagnachmittag hat ein 40-jähriger Randalierer in Kempten versucht, die Polizisten anzuspucken und zu beißen. Die Beamten brachten den Täter nach der Festnahme gefesselt in ein Krankenhaus.

Der 40-Jährife hatte am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Kempten mit Glasflaschen um sich geworfen und eine Eingangstüre eingeschlagen. Als die hinzugerufene Streife eintraf, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und wurde von den Beamten fixiert. Dabei versuchte der Randalierer mehrfach, die Polizisten zu beißen und zu bespucken und beleidigte sie. Die Beamten fanden bei ihm zudem eine geringe Menge Marihuana.

Drei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, sowie einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

