Raubvögel gegen Krähenplage: Befreien Bussard und Uhu den Stadtpark?

Die Saatkrähen im Stadtpark aber auch in Wohngebieten machen Kempten seit Jahren Kummer. Weil bisher nichts half, kommt nun wieder ein Falkner ins Gespräch,

13.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Könnte ein Falkner mithilfe von Bussard und Uhu die vielfach ungeliebten Saatkrähen aus dem Stadtpark und aus Wohngebieten vertreiben? Mit eben der Überlegung wenden sich parteilosen Stadträte Thomas Senftleben und Christian Kaser an Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Ihr Antrag: Die Stadt soll prüfen, ob der Einsatz eines Falkners in Kempten möglich und zulässig ist. So ein Schritt sei für das Jahr 2023 einzuplanen, weil ab 31. März wegen der Brutzeit die Schonzeit für die Vögel beginnt. Im Erfolgsfall sollte der Falkner auch im Kemptener Osten aktiv werden.

Hintergrund sind die vielen Versuche, die besonders geschützten Saatkrähen zu vertreiben, deren lautstarkes Gekrächze und vor allem der herabfallende Kot die Menschen belästigen. Die Stadt habe schon sehr viel unternommen, um die Krähen artgerecht zu vergrämen und umzusiedeln, schreiben Senftleben und Kaser. Leider hätten sich die Anstrengungen nicht bezahlt gemacht. Wie jedes Jahr seien die Krähen seit Anfang März am Nestbauen. In Meitingen, Mindelheim und Germering habe der Einsatz eines Falkners vollen Erfolg gezeigt.

Die Stadt setzte gegen die Saatkrähen schon eine Drohne ein und spielte auch Raubvogelstimmen ab

Tatsächlich beschäftigen die Saatkrähen Kempten schon sehr lange. Schon im Jahr 2005 wurden rund 40 Brutpaare in Kempten gezählt, 2012 schon 370. Im Lauf der Jahre erfolgten mit Ausnahmegenehmigungen der Regierung von Schwaben im Stadtpark verschiedene Vergrämungsmaßnahmen: Die Stadt machte sich zum Beispiel an den Nestern zu schaffen und setzte eine Drohne sowie Raubvogelstimmen ein.

Das alles habe die Kolonie nur geringfügig verkleinert, sagt Volker Reichle, Leiter des Amts für Umwelt- und Naturschutz auf Nachfrage unserer Redaktion. Großer Nachteil solcher Aktionen sei die Bildung von Splitterkolonien: Ein Teil der Krähen ließ sich an anderen Stellen in der Stadt nieder, was insbesondere in Wohngebieten zu Problemen geführt habe.

Auch der Einsatz eines Falkners war schon Thema, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Es wären Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich angefallen, ohne dass eine Verringerung der Saatkrähenpopulation garantiert worden wäre, sagt Reichle. Dazu komme wiederum der Nachteil, dass sich womöglich Splitterkolonien bilden.

Lesen Sie auch

Saatkrähen "Krah-wall" in Allgäuer Städten: Streit um Saatkrähen entflammt aufs Neue

Hier lesen Sie:

Die neuesten Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

... oder aus dem Oberallgäu? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".