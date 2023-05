Regen bedrückt, Sonne macht glücklich? Ganz so einfach ist es laut einem Kemptener Psychiater nicht

Mehr als auf das Wetter kommt es bei Frühlingsgefühlen auf soziale Faktoren an. Die helfen auch bei der Suche nach der Liebe – ob zu sich selbst oder anderen.

22.05.2023 | Stand: 16:56 Uhr

Einen Kaffee auf der Terrasse genießen, mit dem Rad in die Berge oder an einen See fahren, mit Freunden die Grillsaison einläuten: Kaum kommt die Sonne hervor, erscheint das Leben oft ein bisschen leichter – vor allem nach Wochen, die in Kempten und dem Oberallgäu vor allem von Regen geprägt waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.