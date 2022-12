Diese App soll die Überlebenschancen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand steigern

Die Allgäuer Leitstelle kann nun Ersthelfer über das Handy alarmieren, wenn ein Herzstillstand-Notruf eingeht. Das bringt einen lebensentscheidenden Vorteil.

18.12.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Herz-Kreislauf-Stillstand! So ein Notruf geht im Schnitt einmal am Tag bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Allgäu ein: Ein Mensch ist irgendwo in Kempten, Kaufbeuren, im Landkreis Lindau, Ober-, oder Ostallgäu zusammengebrochen und braucht dringend Hilfe. Ab jetzt zählt jede Sekunde, die über Leben und Tod entscheidet. Bis der Rettungsdienst da ist, dauert es aber oft zu lange – etwa acht bis zehn Minuten, auf dem Land noch länger. Bundesweit überleben nur etwa zehn bis 15 Prozent der Patienten. Trotz der Fortschritte in der Notfall- und Intensivmedizin sei es „in den vergangenen 30 Jahren nicht gelungen, diese Rate zu steigern“, sagt Prof. Dr. med. Michael Müller, Vorsitzender des Freiburger Vereins Region der Lebensretter. Doch genau das soll sich nun ändern – zumindest im Allgäu.

In der Region ist seit Samstag nämlich die App „First AED“ aktiv, das Allgäu ist somit auch „Region der Lebensretter“ – und die ILS Allgäu zudem die erste von 26 Leitstellen in Bayern mit dem App-System, sagt der Projektverantwortliche Bernhard Settele. Den Startschuss gab Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der zugleich Schirmherr für das Projekt im Allgäu ist. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie viele Menschen sterben nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand?

Der plötzliche Herztod tritt schnell und meistens unverhofft ein. Daran sterben laut Statistik etwa 65.000 Menschen pro Jahr in Deutschland. Zum Vergleich: Verkehrstote gibt es jährlich unter 3000. Eine Überlebenschance nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand hat man nur, wenn so schnell wie möglich mit der Reanimation begonnen wird. Steht das Herz still, ist das Gehirn unterversorgt. Ohne Herzdruckmassage tritt der Tod nach knapp zehn Minuten ein.

Gaben den Startschuss für die App im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle Allgäu (von links): Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Leitstellen-Leiter Marco Arhelger, Bayerns Gesundheitsminister und Schirmherr Klaus Holetschek, Dr. Heiko Hübner (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) RDB Allgäu), der Projektverantwortliche Bernhard Settele, sein Mitstreiter Alexander Kraus, Leitstellen-Mitarbeiter Matthias Funke, Michael Fackler (Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschu Bild: Ralf Lienert

Wie soll Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, schneller geholfen werden?

Wenn ein Notruf eingeht, alarmiert die ILS Allgäu neben dem Rettungsdienst auch mögliche Ersthelfer über die kostenfreie App auf deren Handys. Die Leitstelle informiert nur gut ausgebildete Helfer, die sich in unmittelbarer Nähe des Patienten befinden und schnell vor Ort sein können – diese werden per GPS-Signal geortet. Die Ersthelfer können auf diese Weise die letzte Lücke in der Rettungskette halbieren, indem sie in weniger als fünf Minuten mit der Wiederbelebung beginnen. „Dadurch können sie die Überlebenschance der Patienten verdoppeln bis vervierfachen“, sagt Holetschek. Gerufen werden falls möglich vier Helfer. Zwei versuchen, den Patienten wiederzubeleben, einer holt den nächstgelegenen Defibrillator und der vierte weist auf der Straße den Rettungswagen zum genauen Ort ein.

Wie viele solcher Ersthelfer gibt es bereits im Allgäu?

„Etwa 300 sind verifiziert, knapp 150 müssen wir noch überprüfen und freischalten“, sagt Settele. Der Großteil komme aus dem Rettungsdienst oder Klinikumfeld. Zusammen mit Hilfsorganisationen, Feuerwehren und dem Klinikverbund wolle man weitere Helfer mit ins Boot holen. Darüber hinaus gebe es weitere Helfer aus anderen Regionen wie Freiburg, Ulm oder Biberach, die häufig als Touristen im Allgäu und im App-System registriert sind. Auch sie erhalten dann im Notfall eine Nachricht. „Je mehr Retter wir haben, desto früher sind wir am Einsatzort“, sagt Leitstellen-Leiter Marco Arhelger.

Prof. Dr. med. Michael Müller, Vorsitzender des Vereins "Region der Lebensretter" aus Freiburg stellt die App "First AED" vor. Bild: Ralf Lienert

Welche anderen „Lebensretter“-Regionen gibt es noch?

Baden-Württemberg ist bereits mit 18 Regionen vertreten, in Bayern wollen nach dem Allgäu auch die Region Donau-Iller (mit Memmingen und dem Unterallgäu) sowie Nürnberg-Fürth das System einführen.

Was kostet das Projekt "Region der Lebensretter Allgäu"?

50.000 Euro für Lizenz, Technik, Helfer-Versicherung sowie Umlage an den Verein, sagt Settele. 42.500 seien bereits an Spenden hereingeflossen. Ob der Freistaat Bayern oder die Stadt Kempten noch etwas Geld zuschießen, wollen Holetschek und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle überprüfen.

Was ist die "Region der Lebensretter"?

Die App „First AED“ stammt ursprünglich aus Dänemark, wird aber ständig weiterentwickelt. Sie gibt es kostenlos fürs Smartphone. Ersthelfer entscheiden selbst, ob sie sie aktivieren oder vorübergehend ausschalten.

Der Notruf erfolgt über die 112 und die Rettungsleitstelle. Die Ersthelfer, auch auswärtige, die vor Ort sind, bekommen dann eine Nachricht und entscheiden selbst, ob sie helfen wollen.

Kontakt zum „Region der Lebensretter Team Allgäu“ per E-Mail unter allgaeu@regionderlebensretter.de oder über das Internet: regionderlebensretter.de/allgaeu