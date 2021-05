Reischmann-Chef über die Stimmung in Kempten: „Ich spüre, dass die Leute aufatmen“

Modehändler Roland Reischmann freut sich, dass die Geschäfte wieder geöffnet sind. Eine große Herausforderung stehe den Innenstädten aber noch bevor.

29.05.2021 | Stand: 07:15 Uhr

Roland Reischmann ist erleichtert: Nach Monaten des Lockdowns können die Menschen auch in Kempten wieder einkaufen gehen. Drei Standorte hat sein Unternehmen in Kempten: Mode-, Trend- und Sport-Reischmann. „Wir erleben, dass die Menschen wieder Lust haben, einzukaufen“, sagt der Geschäftsführer. Natürlich sei Corona noch präsent, er spüre aber, „dass die Leute aufatmen“. An den ersten Tagen nach der Öffnung seien die Kunden noch zurückhaltend gewesen, das habe der Handel aber auch nach dem ersten Lockdown beobachtet, mittlerweile normalisiere sich das Geschäft.

Die Anmeldung ist jederzeit vor der Ladentür möglich

Die Formel „Click, Test & Meet“ mag Reischmann nicht, er sagt lieber: „Testen, anmelden, einkaufen.“ Die Anmeldung sei jederzeit an der Ladentür möglich, wer von einer bestimmten Person beraten werden möchte, melde sich besser vorher per Telefon oder über die Internetseite an – so wie vor der Pandemie.

Roland Reischmann Bild: Ralf Lienert

Einen Unterschied hat der Modeunternehmer zur Phase nach dem ersten Lockdown beobachtet: „Es kommen jetzt auch wieder ältere Menschen, die im vergangenen Jahr sehr zurückhaltend waren. Nun sind sie geimpft und fühlen sich sicher.“

Keine Corona-Infektionen nachgewiesen

Das Personal im Einzelhandel sei geschult, die Hygienekonzepte gut, sagt der 65-Jährige. Die starre Ausrichtung am Inzidenzwert für die Frage, wann Handel und Gastronomie geöffnet werden dürfen, sieht er kritisch: „Österreich und die Schweiz haben diese Bereiche bei höheren Inzidenzwerten früher geöffnet, die Fallzahlen haben sich ähnlich entwickelt wie bei uns. Das zeigt, dass wir kein Infektionstreiber waren“, sagt er. Nach dem ersten Lockdown seien insgesamt drei Millionen Besucher in den Reischmann-Häusern in Kempten, Memmingen, Ravensburg und Ulm gewesen. Infektionen beim Einkauf oder unter den insgesamt 1000 Mitarbeitern seien nicht nachgewiesen worden.

Wirtschaftlich habe Corona den Handel hart getroffen. Roland Reischmann verweist aber darauf, dass die Innenstädte insgesamt stark gelitten haben: „Ohne Handel und Gastronomie sind unsere Innenstädte trostlos und leer. Sie waren in den vergangenen sieben Monaten ein Covid-19-Patient, dem man den Sauerstoff verweigert hat. Ich hoffe, dass wir nun wieder atmen und das Kulturgut Innenstadt retten können.“

Reischmann sieht sein Hauptgeschäft nach wie vor im stationären Handel

Lesen Sie auch

7-Tage-Inzidenz in Kempten sinkt: Zuerst öffnet der Einzelhandel, bald die Gastronomie? Lockerungen im Corona-Lockdown

Die Digitalisierung sei jedoch eine noch größere Herausforderung für die Entwicklung von Innenstädten. Sein Unternehmen möchte in fünf Jahren zwar auch 25 Prozent des Umsatzes online machen, er sieht sein Hauptgeschäft aber nach wie vor im stationären Handel. „Corona hat gezeigt, was passiert, wenn wir nichts für die Innenstädte tun“, sagt Reischmann. Er hoffe, „dass in Rathäusern und Stadträten das Bewusstsein dafür wächst, wie wichtig es ist, Initiativen für den öffentlichen Raum zu entwickeln“.

Das könnte Sie auch interessieren: