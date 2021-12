Das Reisegeschäft liegt fast still - doch ein Oberallgäuer Unternehmer findet eine andere Möglichkeit

Vom Einbruch der Reisebranche lässt sich German Diethei nicht beeinträchtigen. Der Reiseagentur-Betreiber trifft eine ungewöhnliche Entscheidung.

12.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht die Sache von German Diethei. „Deswegen war schnell klar, dass etwas passieren musste. Dass wir umdenken müssen“, sagt der Betreiber der Reiseagentur Australia Tours in Dietmannsried im Hinblick auf die Pandemie. Mit all den Reisebeschränkungen und Einreisesperren, die weltweit wegen des Virus verhängt wurden, hat sie die Reisebranche hart getroffen. Diethei hat deswegen nicht nur sein Angebot verändert. Inzwischen vermietet er im „Costall“ auch Coworking-Space – also Arbeitsplätze.