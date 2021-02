Kempten braucht im Jahr 1,25 Millionen rote Kotbeutel: Nicht alle landen im Abfall, sondern manche auch in der Landschaft oder vereinzelt sogar in Gewässern.

22.02.2021 | Stand: 18:32 Uhr

Tonnenweise Hundekot kommt übers Jahr in Kempten zusammen. Der Großteil landet wohl wie vorgesehen in kleinen Tütchen im Abfall. Häufig finden sich Häufchen aber auch so in der Landschaft. Oder sie werden sogar erst in rote Beutelchen gepackt, verknotet, ein Stück mitgenommen und schlussendlich doch irgendwo weggeworfen. Allein in Kempten gibt es einen Verbrauch von etwa 1,25 Millionen Hundetüten pro Jahr.