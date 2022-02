Remigius Rauch ist das „geschichtliche Gedächtnis von Schrattenbach“

Wie kaum ein anderer kennt Remigius Rauch die Ortsentwicklung. Als ehemaliger Lehrer, Gemeinderat und Kirchenpfleger hat er selbst vieles mitgestaltet.

Unsere Nachbarn - wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Art und Weise zu gestalten wissen. Heute: Remigius Rauch, Schrattenbach, der sich der Ortsgeschichte widmet:

„Was nicht aufgeschrieben ist, geht verloren.“ Davon ist Remigius Rauch überzeugt. Und das praktiziert der 76-Jährige auch. Denn er gilt als das „geschichtliche Gedächtnis von Schrattenbach“. Er kennt nicht nur die Ortsgeschichte wie kein anderer. Er schreibt auch Beiträge für verschiedene Publikationen, zeichnet Geschichten auf und hat eine große Sammlung von Zeitungsartikeln. Es ist das Leben der Menschen in früheren Zeiten, das den Allgäuer interessiert.

Wenn Remigius Rauch, gebürtig in Käsers, von seinem Wohnzimmerfenster auf Schrattenbach blickt, kennt er fast jedes Haus. Er weiß, wie sich sein Wohnort entwickelt hat, hat als Gemeinderat (1990 bis 1996) mitgestaltet. Besonders stolz ist er darauf, dass er bei der Straßennamensgebung in Schrattenbach ortsgebundene und historische Bezeichnungen wie Alte Poststraße durchsetzen konnte. Als Kirchenpfleger (zwölf Jahre lang) und Kirchenchorleiter (42 Jahre) war es dem Pädagogen ein Anliegen, sich auch in der Kirche zu engagieren.

Doch seine große Leidenschaft ist die Ortsgeschichte. Angefangen habe sein Interesse dafür, als er seine Zulassungsarbeit fürs Lehramt über „Beiträge zur Gemeindegeschichte Schrattenbachs“ verfasst habe. Hilfreich gewesen seien die Forschungen und die Tätigkeit des ehemaligen Pfarrers Matthias Graf, der nicht nur den Raiffeisenverein gegründet, sondern auch die Kapf-Kapelle gebaut habe. (Lesen Sie auch: Kein Grund für Liebesfrust: Tipps einer Liebeskummer-Beraterin)

Doch Rauchs „größter Schatz“ sei die Hof- und Häuserchronik von Karl Heinle. Dieser, wie er Lehrer, habe die Kataster von allen Häusern ab 1800 aufgeschrieben. Eine weitere historische Kostbarkeit sei der „Felderbeschrieb“ von 1711. Darin sind alle Felder der Gemeinde verzeichnet. „Ein Original“ sagt Rauch, und blättert in den Seiten. Nicht alles ist für den Lehrer, der 37 Jahre lang in der Hauptschule der Volksschule Kinder unterrichtet hat, lesbar. Die altdeutsche Schrift beherrsche er zwar, doch manche Buchstaben nicht.

Dennoch weiß Rauch vieles aus dem früheren Ortsleben und der politischen Entwicklung: Die Weigerung der Schrattenbacher und Probstrieder zum Beispiel, bei der Gebietsreform 1972 in die Großgemeinde Dietmannsried integriert zu werden. Oder die Gründung einer Interessensgemeinschaft Ende der 1980er-Jahre mit dem Ziel, Veränderungen in die Wege zu leiten, damit der Ort nicht ausstirbt. Schwierig sei es gewesen, den Menschen Neues näher zu bringen. Der Satz „nur nichts verändern“ galt laut Rauch fast als Prämisse. Doch als das erste Baugebiet und die Kanalisation den Ort aufgewertet hätten, habe man eine neue Entwicklung akzeptiert. (Lesen Sie auch: Der Wengener Dorflift braucht Geld - Wurfzettel sind schon verteilt)

Heute ist für Rauch, dessen Familie 69 Jahre lang den Ortsbürgermeister gestellt hat, Schrattenbach ein lebenswerter Ort. „Man fühlt sich nie verlassen“, sagt der Ehemann, Vater dreier Kinder und Opa von sechs Enkeln: „Man ist integriert und hoigartet, wenn man sich trifft.“ Es sei eine „Art von Geborgenheit“. Dazu gehört für Rauch auch, sich an Vergangenes zu erinnern. An seine Kindheit auf einem Bauernhof, an Ereignisse, die wie eine „Initialzündung“ seien. Zum Beispiel, wenn das Allgäu im Schnee versinkt und ihm sein Schulweg als Elfjähriger durch tief verschneite Felder einfällt.

Eine jener Geschichten, die Remigius Rauch niedergeschrieben hat – „damit sie nicht verloren gehen“.

