Rettungskräfte genötigt: Mann fährt mit Auto auf Absperrung der Feuerwehr zu

Ein Mann will durch eine Straßensperre der Feuerwehr fahren und bremst erst kurz vorher. Das Amtsgericht Kempten verurteilt ihn wegen Nötigung und Bedrohung.

24.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Viele haben die Angriffe auf Berliner Rettungskräfte während der Silvesternacht noch in Erinnerung; nun wurde am Kemptener Amtsgericht ein Fall verhandelt, in dem ein Mann Ehrenamtliche der Feuerwehr Kempten während des Laufsporttages bedroht und genötigt haben soll. Er wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 60 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

