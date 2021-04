Rezepte für die Homeoffice-Kantine von Evi Sachenbacher-Stehle und Martin Sambale

Wer wegen der Pandemie zuhause arbeitet, muss nun selbst kochen. Evi Sachenbacher-Stehle und Martin Sambale verraten ihre schnellsten Lieblings-Rezepte.

06.04.2021 | Stand: 17:16 Uhr

Hohe Inzidenzzahlen bedeuten für viele automatisch Homeoffice. Statt in die Kantine zu gehen ist dann Selbstkochen angesagt. Doch was nur? Schnell soll es auf jeden Fall gehen. Wir haben zwei leidenschaftliche Köche nach ihren Geheimtipps gefragt für alle, die nicht wochenlang Nudeln mit Tomatensoße essen wollen.

Eines voraus: Der Bedarf an solchen Tipps scheint groß zu sein. So lautete eine Antwort während der Recherche für diesen Artikel: „Aufgrund meiner Kochkünste kann ich Ihnen maximal das Foto eines Leberkässemmels schicken." Nichts gegen Leberkäse – aber wer weiß, wie lange das mit dem Homeoffice noch dauert? Umso erleichterter waren wir deshalb, als wir zwei versierte (Hobby-)Köche ausfindig machen konnten: Eza-Chef Martin Sambale und Ex-Ski-Rennläuferin Evi Sachenbacher-Stehle.

Rezept-Tipp fürs Corona-Home-Office: Schnelles Ofengemüse

Der Chef des Energie- und Umweltzentrums Allgäu trumpfte erwartungsgemäß mit einem Rezept auf, das viel „Gemüse der Saison“ enthält – und wirklich Homeoffice-tauglich ist: Ofengemüse. „Dadurch, dass alles nur in große Stücke geschnitten wird, geht es recht schnell. Und wenn das Ganze im Ofen ist, kann man weiterarbeiten, bis alles fertig ist“, sagt Sambale. Durch Variation des verwendeten Gemüses ist das Rezept sehr abwechslungsreich. Die Mengenangaben sind geschätzt:

Zunächst die Marinade anrühren. Bild: Martin Sambale

Gemüse kleinschneiden. Bild: Martin Sambale

Ofengemüse

Bei den Zutaten ist Kreativität gefragt. Bild: Martin Sambale

Jetzt wird mariniert. Bild: Martin Sambale

Guten Appetit! Bild: Susanne Feneberg

Olivenöl (100 - 150 ml) und Tamari (Sojasauce; 25 - 40 ml je nach gewähltem Gemüse) in einer Schüssel verquirlen.Kartoffeln (ca. 500g) waschen und mit Schale in Würfel schneiden. Zwiebeln (2 - 3 große) schälen und in große Stücke schneiden (Vierteln und jedes Viertel noch quer schneiden)Etwa 1 bis eineinhalb Kilogramm Gemüse der Saison (Karotten, rote Rüben, Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel,…) waschen und in große Stücke schneiden. Auch Pilze, Rosenkohl und Lauch machen sich gut. Wer will, kann dasauch mediterran mit Auberginen, Zucchini, Paprika, Tomaten machen.Alles wird nacheinander in die Olivenöl-Tamari-Mischung getaucht und anschließend auf das Blech gelegt.„Ich würze noch kräftig mit Scharfmacher, einer Gewürzmischung mit Chilli und verschiedenen Kräutern und Blüten. Gerne auch mit Oregano, Thymian, Basilikum.“Etwa 40 Minuten bei 200˚C im Ofen backen – fertig.

Fortgeschrittene können das Gemüse nach und nach aufs Blech legen – je nachdem, wie lange es braucht, bis es durch ist.

Die Mengen dürften laut Sambale gut für vier Personen reichen. Das Gericht kann am nächsten Tag aufgewärmt gegessen oder kalt ins Büro mitgenommen werden.



Evi Sachenbacher-Stehle empfiehlt für's Corona-Home-Office: Spinat-Lachs-Lasagne

Diese Spinat-Lachs-Lasagne lässt sich laut Evi Sachenbacher-Stehle schnell zubereiten und kann bereits morgens vorbereitet werden. Mittags schiebt man es dann lediglich noch in den Ofen.

Zunächst die Zutaten in Scheiben schneiden. Bild: Evi Sachenbacher-Stehle

In einer Auflaufform aufschichten. Bild: Evi Sachenbacher-Stehle

Guten Appetit! Bild: Martin Sambale

: 600g Tiefkühl-Spinat, 4 Tomaten, 350g Lachs, 200ml Milch, 200g Cheddar-Käse gerieben (oder anderer Käse, der gut schmilzt), 9-10 Lasagneblätter, Kräuter, Salz und Pfeffer.Spinat auftauen und das Wasser rausdrücken. Tomaten und Lachs in Scheiben schneiden.Lasagneblätter, Spinat, Tomaten und Lachs im Wechsel in eine Auflaufform schichten.Immer wieder salzen und pfeffern. 100g Cheddar bei niedriger Temperatur in der Milch schmelzen, die Kräuter unterrühren und über die Lasagne gießen. Mit restlichem Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 180˚C Heißluft 30 bis 40 Minuten lang im Ofen überbacken.

Die Redaktion wünscht: Guten Appetit!

