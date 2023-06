Am Wochenende startet der Ticketverkauf für das große Römerfest

Ende Juli findet das Römerfest im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten statt. Am Samstag beginnt der Vorverkauf der Tickets. Das sind die Preise.

27.06.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Das große Römerfest in Kempten findet in diesem Jahr unter dem Motto „Auf den Spuren des Imperiums“ am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, im Archäologischen Park Cambodunum ( APC) statt. Gladiatorenkämpfe, Reiterspiele, römisches Lagerleben sowie ein Handwerkermarkt bilden laut Mitteilung der Stadt die Höhepunkltes dieses Wochenendes. Ab Samstag, 1. Juli gibt es Tickets zum vergünstigten Vorverkaufspreis an folgenden stellen: im APC, im Kempten-Museum im Zumsteinhaus, im Schauraum Erasmuskapelle und in der Tourist Information.

Das kosten die Tickets für das Römerfest in Kempten

Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Das Zwei-Tagesticket kostet im Vorverkauf für Erwachsene 12 Euro und ermäßigt 10 Euro (an den Tageskassen 15 Euro und 12 Euro), das Tagesticket für Erwachsene kostet im Vorverkauf 8 Euro und ermäßigt 6 Euro (an den Tageskassen 10 Euro und 8 Euro). Die Ermäßigung gilt für Jugendliche unter 18 Jahren, Schülerinnen, Studierende und Menschen mit Behinderung. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung ist der Eintritt frei.

Römerbus im Ticket mit inbegriffen

Alle Tickets berechtigen zur Mitfahrt im Römerbus, der die Besucherinnen und Besucher am Festwochenende vom Hauptbahnhof Kempten, von der ZUM Kempten und den kostenlosen P+R Parkplätzen nach Angaben der Stadt bequem zum Festivalgelände bringt.