Ronja Räubertochter in Altusried: poetisch, verblüffend, spannend - und mit einer klaren Botschaft

Das Familienstück „Ronja Räubertochter“ ist spannend, poetisch, witzig, verblüffend. Und es hat eine klare Botschaft: Männliches Machtstreben führt ins Unglück.

Von Markus Noichl

10.07.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Ronja Räubertochter – die Geschichte um zwei konkurrierende Räuberbanden und ihre starrköpfigen Anführer erlebte in Altusried eine umjubelte Premiere. 140 kleine und große Darsteller gestalten die eindrucksvollen Szenen, in denen Ronja und Birk, die Kinder der verfeindeten Räubersippen, sich näherkommen. Maja Wöhrle, Tim Grote, Leni Schmidt und Lukas Düll gestalten abwechselnd und in verschiedenen Konstellationen diese Rollen. Wie geschaffen ist die Kulisse der Freilichtbühne, in der diesmal sogar ein Wasserfall rauscht, für diese Geschichte von Astrid Lindgren, in der die zwei Jugendlichen schließlich in eine Höhle im Wald ziehen, um der engstirnigen Welt ihrer Räubersippen zu entkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.