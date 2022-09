Ruhestörung: Verwirrter 68-Jähriger muss ins Krankenhaus geliefert werden

Wegen Ruhestörung fuhren Beamte der Kemptener Polizei am Sonntag zur Wohnung eines 68-Jährigen. Beim Einsatz zeigte sich der Mann wenig kooperativ.

05.09.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Ein Einsatz wegen Ruhestörung am Sonnntag in Kempten ist für den Verursacher im Krankenhaus geendet - er befand sich laut Polizei nämlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Als die Polizei am späten Sonntagabend am Einsatzort eintraf, hatte der Mann in seiner Wohnung überlaute Musik laufen und weigerte sich trotz mehrerer Aufforderungen seitens der Einsatzkräfte, die Wohnungstür zu öffnen.

Der 68-Jährige drohte den Beamten, sie würden schon sehen, was passiere, sollten die Pollizisten die Tür ohne seine Zustimmung öffnen. Als wenig später der Feueralarm in der Wohnung auslöste, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt. Die Wohnung war bereits stark verraucht, da der Mann auf em Herd Kunststoff zum Brennen gebracht hatte. Die Beamten lieferten den Mann, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in ein Krankenhaus ein.

Ruhestörung in Kempten: 68-Jähriger droht der Polizei

Das Motiv des 68-Jährigen ist laut Polizei nach wie vor unklar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Mannn wir nun wegen Bedrohung angezeigt, eine mögliche Anzeige wegen Brandstiftung prüft die Einsatzstelle noch.

