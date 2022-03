Sammelaktionen, Hilfstransporte, Rettungsfahrten: Was treibt die Helfenden aus dem Allgäu an?

Privatleute fahren stundenlang, um Hilfsgüter in Richtung Ukraine und Geflüchtete in Sicherheit zu bringen. Was die Helfer aus dem Allgäu motiviert.

13.03.2022 | Stand: 08:15 Uhr

Die nächsten Fuhren sind am Freitag gestartet. Mit Medikamenten, Babynahrung und vielem mehr für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Laster aus Kempten und dem Oberallgäu bringen die Hilfsgüter an die Grenze Rumäniens. An diesem Montag in der Früh, so der Plan, wollen die Fahrer wieder zurück sein. Und dann ausruhen? Kaum möglich, schließlich beginnt ihre Arbeitswoche. Ein Friseur aus Kempten hat sein Geschäft sogar mehrere Tage lang geschlossen, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Die Liste könnte fortgesetzt werden. Zahlreiche Kemptener und Oberallgäuer setzen sich aktuell mit großer Leidenschaft und viel Engagement ein. Was treibt sie an, zum Teil derartige Strapazen auf sich zu nehmen?

Michele Terlizzi schließt kurzerhand seinen Friseurladen, um zu helfen

Michele Terlizzi (38) findet seit Beginn des Kriegs in der Ukraine kaum Pausen. Schlaf ist Mangelware, Kaffee dagegen sein ständiger Begleiter. Und doch ist er am Telefon stets freundlich. Selbst wenn der Friseur sagt: „Ich bin am Ende.“ Um dann direkt die nächste Hilfsaktion anzukündigen und zu schwärmen von den vielen Helfenden. Auf etwa 80 schätzt er ihre Zahl. Am liebsten würde er selbst sofort ein zweites Mal ins Grenzgebiet fahren. (Das könnte Sie auch interessieren: Hilfe und Spenden für die Ukraine: Sachspenden und Organisationen in Kempten und Umgebung)

Der Friseur Michele Terlizzi mit Geflüchteten. Er schloss kurzerhand seinen Laden, um helfen zu können.

Alles begann mit einem Aufruf: Der Friseur sammelte eigenen Angaben zufolge 250 Tonnen Hilfsgüter und verwandelte seinen Laden in der Memminger Straße kurzerhand in ein Lager. Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft reichte der Platz schnell nicht mehr, weitere Flächen waren nötig, um die Kleidung, Nahrung, Schlafsäcke und Matratzen zwischenzeitlich zu deponieren. Zahlreiche Firmen und Privatleute unterstützen das Helfer-Netzwerk. In Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen und einer Apotheke brachten Terlizzi und einige weitere Ehrenamtliche Medikamente zum Teil auch in die Ukraine, berichtet er. Ihr Motto: „Hilfe direkt dorthin, wo sie benötigt wird.“

Die Familie von Petra Schulze-Ritter hat bereits 2015 Geflüchtete aufgenommen

Doch Terlizzi und sein Helferteam fuhren nicht nur Hilfsgüter in Richtung Kriegsgebiet, auf dem Rückweg nahmen sie auch Geflüchtete mit ins Allgäu. Sie sorgten für deren Unterkünfte – viele Privatleute bieten den Menschen aus der Ukraine eine Zuflucht. Terlizzi und vier Frauen bleiben Ansprechpartner, kümmern sich, wenn Fragen auftauchen und Hilfe nötig ist. „Wir arbeiten ehrenamtlich rund um die Uhr – neben Job, Familie, Selbstständigkeit und eigenem Alltag, um Unterkünfte zu vermitteln und die Aufnahme zu betreuen“, sagt Terlizzi. Und was treibt ihn an? „Die Menschen brauchen Hilfe“, sagt er kurz und knapp. Etwas später fügt er hinzu: „Es gibt dir Kraft, wenn du siehst wie dankbar und glücklich die Menschen sind.“ (Lesen Sie auch: Ukrainische Musiker gehen nach Flucht ins Allgäu auf Europa-Tour)

Petra Schulte-Ritter und ihre Familie nahmen bereits 2015, als schon einmal zahlreiche Menschen in Deutschland Zuflucht suchten, zwei junge Geflüchtete aus Syrien und Pakistan auf. Am Freitag verabschiedete die Sulzbergerin ihren Mann, der mit einem 40-Tonner aus der eigenen Firma in dem Hilfs-Konvoi Richtung Rumänien losfuhr. „Jetzt ist alles noch näher“, sagt sie. Per Flugzeug erreiche man die Ukraine in zwei Stunden. „Wenn so etwas bei uns passiert, würden wir uns auch freuen, wenn jemand hilft.“

Simon Abele aus Krugzell frage sich: Wie lässt sich das soziale Engagement im Alltag integrieren?

Auch Simon Abele (26) aus Krugzell begleitete in den vergangenen Tagen einen Hilfstransport. Nach seiner Rückkehr packten ihn gleich wieder Euphorie und Planungslust. Denn: „Es wäre schade, wenn es eine einmalige Aktion bleibt“, sagt Abele hinterher. Bei der Organisation des ersten Hilfskonvois hätten sie Erfahrungen gesammelt, die jetzt in die Planung einfließen. Neben der Organisation der nächsten Transporte steht für den 26-Jährigen eine weitere Herausforderung auf der To-do-Liste: Wie lässt sich das soziale Engagement in den Alltag integrieren?

Helferinnen und Helfer aus Krugzell und Rumänien an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Simon Abele ist der Zweite von rechts in der untersten Reihe. Bild: Abele

Vier Fahrer standen am frühen Freitagabend bereits am Treffpunkt in Altusried für den nächsten Hilfstransport. Auch der Mann von Petra Schulte-Ritter. Die enorm große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, treibe ihn an zu helfen, sagte Thomas Ritter. Außerdem: private Kontakte in die Ukraine, schnell und unbürokratisch Hilfe leisten zu können. Den Menschen etwas Gutes zu tun und etwas zurückgeben zu können – das motiviert Paul Kostbar und Emmanuel Gutsfeld, sagen die beiden Fahrer. Und auch der Gedanke: Es könnte einen selbst treffen.