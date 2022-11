Sanierung wird bei Hochhäusern in Kempten zum Problemfall

Auch große Wohnanlagen kommen in die Jahre. Nicht immer einigen sich Eigentümer über notwendige Verbesserungen. Oberallgäuer Experte warnt vor Investitionsstau.

07.11.2022 | Stand: 14:56 Uhr

Klimawandel und Energiepreisschock bringen viele Immobilienbesitzer dazu, ihre Häuser zu sanieren. Doch was im Ein- oder kleinen Mehrfamilienhaus vielleicht vergleichsweise leicht machbar ist, ist etwa bei Hochhäusern eine ganz andere Nummer. Teils sind sie in die Jahre gekommen, entsprechen von der Technik her nicht mehr aktuellen Standards. Doch früher waren auch die Heizkosten kein solches Thema wie heute. Da stellt sich eine zentrale Frage: Wer ist zum Beispiel für die energetische Sanierung großer Wohnanlagen zuständig?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.