Die Teenies von einst kreischen wieder: Sänger Sasha schwelgt in Kempten in Erinnerungen

Sasha schwelgt in Kempten in Erinnerungen. Die Hits aus den 1990er Jahren kommen ebenso an wie neuer Bigband-Sound. So war das Konzert in der Big Box.

20.10.2022 | Stand: 17:09 Uhr

Im weißen Anzug tritt Sasha vor einen großen Bildschirm, auf dem bunte Lichter flackern. Im Hintergrund spielt die Musik der Fernsehshow „The Dome“, in der Fans den Sänger 1998, kurz nach seinem Durchbruch, feierten. Viele von denen, die damals Sasha und seine poppigen Songs verehrten, sind nun nach Kempten in die Big Box Allgäu gekommen. Sie kreischen, tanzen durch die Gänge zwischen den Stuhlreihen, himmeln den Sänger wohl noch immer ein bisschen an, und spätestens als er seinen Hit „If you believe“ anstimmt, erhebt sich das ganze Publikum von den Plätzen und schwingt die Arme im Takt der Musik. „Wir sind heute auch wegen dieser älteren Songs gekommen“, sagt eine Frau, die zusammen mit ihrer Freundin ins Konzert gekommen ist. „Damals hatte ich ein Poster von Sasha in meinem Zimmer hängen.“

