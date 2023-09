21-Jähriger schlägt Türsteher vor Club in Kempten ins Gesicht

Weil er und ein anderer Mann an der Tür eines Clubs in Kempten abgewiesen wurden, schlug ein 21-Jähriger einem Türsteher ins Gesicht.

30.09.2023

Vor einem Club in Kempten hat ein 21-Jähriger am frühen Samstagmorgen einem 35-jährigen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter der Diskothek mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei vor Ort herausfand, wurden der 21-Jährige und ein 40-Jähriger an der Tür des Clubs abgewiesen. Daraufhin kam es zu der Auseinandersetzung.

Streit in Kempten: 21-Jähriger spuckt Polizisten an

Auch gegen die Beamten wehrte sich der 21-Jährige. Er spuckte einen von ihnen an. Als der junge Mann sich nicht beruhigen ließ, nahm die Polizei ihn schließlich in Gewahrsam. Er verbrachte die restliche Nacht in einem Haftraum der Polizei.

