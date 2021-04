Schnell genug reagiert nach Corona-Fällen in der Krippe Waltenhofen?

Jüngst war die Kinderkrippe wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen. Die Einrichtungsleiterin wünscht sich mehr Unterstützung von Gesundheitsamt und Eltern.

24.04.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Wie groß die Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindertagesstätten wirklich ist, darüber wird seit Monaten immer wieder debattiert. Aktuell findet in den Kitas Notbetreuung statt. Der Hygieneplan soll dafür sorgen, dass möglichst viele Kinder möglichst lange betreut werden können, um die Eltern zu entlasten, sagt Anna Fritz. Sie leitet die Kita in Waltenhofen. Die Krippe war jüngst wegen mehrerer Corona-Infektionen geschlossen. Für die einen habe die Gemeinde – der Träger – zu spät, für die anderen zu früh reagiert, erklärt sie das Dilemma. Im Umgang mit der Situation hätte sie sich mehr Unterstützung vom Gesundheitsamt und den Eltern gewünscht.