Frau händigt Betrügern Goldschmuck und Goldmünzen aus

Eine 83-Jährige aus Kempten ist auf eine Betrugsmasche am Telefon hereingefallen. Sie übergab ihren Goldschmuck und Goldmünzen von sehr hohem Wert.

22.03.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Die sogenannten Schockanrufe häufen sich in den vergangenen Tagen in der Region wieder, sagt die Polizei. Erfolgreich waren die Kriminellen in Kempten: Dort zahlte eine 83-Jährige eine fünfstellige Summe. In Neu-Ulm scheiterten die Betrüger mit der Masche. In beiden Fällen gaben sich die bisher unbekannten Täter als vermeintliche Polizeibeamte und Staatsanwälte aus.

„Tochter hat tödlichen Unfall verursacht“: Frau übergibt Goldschmuck und Münzen

In Kempten erhielt das 83-jährige Opfer zwischen 16 und 19.30 Uhr mehrere Anrufe der Kriminellen. Angeblich hätte die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und sitze nun in Untersuchungshaft. Nur gegen Zahlung einer Kaution komme sie wieder frei. Als die Frau sagte, dass sie kein Bargeld zu Hause habe, bewegten die Täter sie dazu, ihnen Goldschmuck und Goldmünzen zu übergeben – insgesamt im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe.

Ehemann erkennt Betrug noch rechtzeitig

Im Neu-Ulmer Bereich konnte die Übergabe von 40.000 Euro gerade noch verhindert werden. Auch dort ging es um einen angeblichen Unfall der Tochter. Das Geld sollte die Mutter bei der Bank abheben und dann beim Amtsgericht Ulm übergeben. Diese Nachricht fand der Ehemann auf einem Zettel seiner Frau, als er nach Hause kam. Er erkannte den Betrugsversuch und alarmierte umgehend die Polizei und die Bank. Die Täter meldeten sich nicht mehr; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wie viele Schockanrufe waren 2022 erfolgreich?

779 Schockanrufe wurden im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West angezeigt – davon waren 29 aus Sicht der Täter erfolgreich. Sie erbeuteten so insgesamt fast 1,9 Millionen Euro. Der höchste Schaden in einem einzelnen Fall betrug 600.000 Euro. „Bleiben Sie auch bei einem Anruf mit einer Schocknachricht misstrauisch“, rät die Polizei. Sei ein Anruf verdächtig, sollte sie sofort unter der Nummer 110 angerufen werden. Zudem sollte man bei den angeblich betroffenen Verwandten den Wahrheitsgehalt der Schocknachricht überprüfen. „Geben Sie keinesfalls telefonische Auskunft über Ihre Vermögenswerte und besprechen Sie Geldforderungen unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen“, sagt die Polizei.

Lesen Sie auch: Erneut zieht ein junger Mann in Lindau ein Messer: 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt