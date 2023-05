Schwarz-Kältetechnik: Darf’s ein bisschen kühler sein?

Kältetechnik Schwarz ist seit 100 Jahren erfolgreich. Die vierte Generation leitet nun das Kemptener Familienunternehmen. Gefeiert wird mit Tag der offenen Tür.

10.05.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Josef Schwarz darf als ein deutscher Pionier der Kältetechnik genannt werden. Er legte am 7. Mai 1923 den Grundstein zur heutigen Schwarz Kältetechnik GmbH. Das Familienunternehmen feiert nun das 100-jährige Bestehen in der vierten Generation.

35 Jahre lang war der Firmensitz am Kirchberg im Stiftsgebäude des Allgäuer Brauhaus. Josef Schwarz junior, geboren im Juli 1925 und Johann Schwarz, geboren im Juli 1929, bekamen den Unternehmergeist des Vaters übertragen. Zusammen übernehmen die beiden 1963 den Familienbetrieb.

Neue Heimat auf dem Bühl gefunden

Die Brüder fassten 1964 den Entschluss, mit ihrem Unternehmen umzuziehen. Ein geeignetes Areal fand sich auf einem Kriegsruinengrundstück auf dem Bühl in der Reinhartser Straße. Ein neues Bürohaus mit Wohn- und Werkräumen entstand.

Hans-Peter und Stefan Schwarz bildeten die dritte Generation der GmbH. Marion Schwarz, die Ehefrau von Hans-Peter Schwarz, unterstützte ihren Mann im Büro. Sie investierten in erster Linie in moderne Technologien, was den Kundenstamm erweiterte. Dazu zählen Handwerksbetriebe, Gaststätten, Bäckereien und Metzgereien, Industrieunternehmen, Lebensmittelketten. Auch IT-Unternehmen setzen auf Kältetechnik für gekühlte Serverräume und klimatisierte Infrastruktur.

Die Altstadt-Traudl gehörte zur Familie

Frank Schwarz agiert heute als technischer Betriebsleiter, seine Schwester Sandra als kaufmännische Bereichsleitung und der Bautechniker und Onkel Arno Möller als Bereichsleiter des Backoffice. Unvergessen bleibt Frank Schwarz auch das Engagement seiner Großmutter, die vielen Kemptenern bekannt ist: Die Altstadt-Traudl, die vor wenigen Jahren verstorben ist.

Mitarbeitende für die Mechatronik in der Kälte- und Klimatechnik sind aktuell dringend gesucht. Schwarz ist aktiv auf den Feldern Wärmepumpe, Kältetechnik, Klimatechnik, CO2-Kälteanlagen, Kaltwassertechnik und Luftreiniger. Für Veranstaltungen aller Art werden auch mobile Kühlanlagen vermietet, Frank Schwarz hofft, dass die nächste Generation den Betrieb weiterführen wird.

Tag der offenen Tür ist am Freitag, 12. Mai, ab 10 Uhr, mit Musik, Tombola, Hüpfburg. Auch Malermeister Roman Pytlik zeigt neue Techniken.