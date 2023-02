Schwerer Verkehrsunfall bei Oy-Mittelberg - zwei Schwerverletzte

Zwischen Oy-Mittelberg und Görisried ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos prallten zusammen, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

14.02.2023 | Stand: 21:37 Uhr

Zwei Autos sind auf der Strecke zwischen Oy-Mittelberg und Görisried auf Höhe des Schwarzenberger Weihers zusammengestoßen. Zwei Personen wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr.

Zwei Rettungshubschrauber bei Unfall zwischen Görisried und Oy-Mittelberg im Einsatz

Um etwa 16 Uhr kam es zu dem Zusammenprall. Eine 67-jährige Autofahrerin kam aus bislang unklarer Ursache zu weit in die Mitte der Fahrbahn und stieß so mit ihrem Wagen gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch die 73-jährige Fahrerin des anderen Autos schwer verletzt. Rettungshubschrauber flogen die beiden in Kliniken.

Die Straße war für etwa 90 Minuten vollgesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 14.000 Euro.

