Schwimmkurs bis Gurgeltest - Kinder aus Buchenberg über Sorgen und Wünsche in der Pandemie

Familien in Buchenberg bringen mit Gebetsfahnen ihre Forderungen in der Corona-Pandemie zum Ausdruck. Vor allem das Wohl der Kinder finde zu wenig Beachtung.

12.04.2021 | Stand: 15:09 Uhr

Bunte Schilder und Zettel flattern an einer Schnur unter der großen Linde im Buchenberger Ortskern – es sind Demonstrationsschilder, gestaltet von Kindern. Sie haben darauf ihre Wünsche und Sorgen in der Corona-Pandemie geschrieben. Auch der siebenjährige Janosch Autor hängt sein selbst gebasteltes Schild auf. „Ich möchte einen Schwimmkurs machen“, sagt er. Das „blöde“ Corona solle endlich verschwinden. Seine Mutter Jana Autor hat die Initiative „Stilles Zeichen“ organisiert. Bis Donnerstag, 15. April, können Kinder und Jugendliche ihre Schilder an sogenannten Gebetsfahnen aufhängen.