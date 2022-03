Segnung der Josefskapelle in Finken: Ein Ort der Einkehr und des Gebets

Weihbischof Florian Wörner segnet die Josefskapelle in Finken bei Lauben. Warum sie eine besondere Funktion erfüllt.

21.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Ich freue mich sehr, dass man jetzt hier in Finken an dieser kleinen Kapelle Einkehr halten und beten kann.“ Das stellte Weihbischof Florian Wörner während des Festgottesdienstes zur Segnung der Josefskapelle fest. Zur Einweihung der kleinen Gebetsstätte hatten sich auf der Hofstelle der Familie Scheifele in Finken zahlreiche Ehrengäste aus dem kirchlichen und öffentlichen Leben eingefunden –darunter eine Abordnung der Unterillertaler Tanz- und Singgruppe. Weihbischof Wörner zelebrierte am Josefstag die Messe im Freien mit dem Leiter der Pfarreiengemeinschaft Haldenwang-Lauben, Pater Joseph Maria Prakash und Kaplan Dr. Joseph Afatchao. Für die musikalische Gestaltung sorgte die Musikkapelle Lauben-Heising.

Franz Scheifele erläuterte die Entstehung der Josefs-Kapelle. Das Grundkonzept zur Umsetzung habe er nach der Idee seines Bruders Manfred erstellt. Den Zimmerleuten der Firma Nothhelfer aus Bad Waldsee hätten sie die Verwirklichung zu verdanken. Viel Eigenarbeit sei bis zur Fertigstellung außer-dem noch vonnöten gewesen.

Weihbischof Florian Wörner segnete die Josefskapelle in Finken. Bild: Sabine Verspohl-Nitsche, pdke

„Eine Kapelle zu Ehren von Josef sollte es werden“, erklärte Pater Prakash. „Der Vater und Großvater von Herrn Scheifele hießen Josef“, fuhr er fort. Aus Dankbarkeit sei dieses aus Fichtenholz bestehende Gebäude auf dem Grundstück der Familie Fuchs und Scheifele errichtet worden. Den Weihbischof kenne der mittlerweile 83-jährige pensionierte Friseurmeister Manfred Scheifele aus dessen Kaplansjahren in St. Lorenz, als der Priester sich in seinem Salon die Haare schneiden ließ. „Es ist schon eine Besonderheit, dass mir heute zwei Konzelebranten mit dem Namen Josef zur Seite stehen“, wies der Weihbischof auf den Bezug zum Hochfest des Heiligen hin.

In seiner Predigt ging Weihbischof Wörner auf die Rolle Josefs als Vater ein. „Von Josef sagt man, er habe im Schatten von Jesus und Maria gestanden. Trotzdem sei er eine große Lichtgestalt als Vater von Jesus gewesen. „Despoten ziehen Untertanen heran, Eltern ihre Kinder“, schlug Wörner den aktuellen Bogen zum Krieg in der Ukraine.

Vater sein bedeute, auch als Vater Sohn zu bleiben, lernend und hörend für das ganze Leben. Josef habe hingehört, habe Weisungen Gottes erhalten und diese befolgt. Ob Jesus auf seinen Ziehvater Josef gehört habe, fragte der Würdenträger in seiner Predigt. Auf die neu errichtete Kapelle bezogen, wünschte sich Wörner: „Die besondere Aufgabe dieses Ortes hier in Finken ist das Gebet“.

