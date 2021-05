"Sein Leben galt der Feuerwehr" - Ehrenkommandant aus Lenzfried stirbt mit 83 Jahren

56 Jahre lang war Helmut Haseitl aktives Mitglied der Feuerwehr Kempten-Lenzfried. Er erhielt viele Auszeichnungen und war von seinen Kameraden sehr geschätzt.

05.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Schon seine Kindheit verbrachte Helmut Haseitl gerne in der Nähe der Feuerwehr, nun ist der Ehrenkommandant und -vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Kempten-Lenzfried im Alter von 83 Jahren gestorben. Mit seiner Familie wuchs Haseitl in der Wasserwerkswohnung des Feuerwehrgerätehauses der Gemeinde St. Mang auf. Später wurde er wie sein Vater Wasserwerksmeister in Lenzfried und engagierte sich seit 1957 auch bei der dortigen Feuerwehr.

Als Kommandant war Haseitl stets kameradschaftlich und zukunftsorientiert

27 Jahre übernahm er dort die Tätigkeit des Kommandanten und wurde 1972 auch zum Stadtbrandmeister und Einheitsführer des Löschzuges 3 der Feuerwehr Kempten ernannt. Seine Vereinskollegen und Freunde schätzten ihn stets für seine kameradschaftliche und zukunftsorientierte Art. „Sein Leben galt der Feuerwehr“, sagt Philip Kuschner von der Freiwilligen Feuerwehr Kempten-Lenzfried.

Für sein Engagement erhielt Haseitl zahlreiche Auszeichnungen

Nachdem Haseitl 1995 das Amt des Kommandanten niederlegte, wählte ihn der Verein zum Vorstand. Diese Funktion übernahm er bis 2013. Für seine Verdienste wurde Haseitl vielfach geehrt, unter anderem mit dem Ehrenteller der Stadt Kempten und dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber. Kuschner: „56 Jahre aktive bzw. ehrenamtliche Tätigkeit sind in unserer nun 145-jährigen Vereinsgeschichte einmalig.“