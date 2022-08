5 Jahre Inklusionsteam: Eine Erfolgsgeschichte in Kempten

Seit fünf Jahren gibt es das Inklusionsteam „Einfach Kicken“ in Kempten. Über spannende Derbys gegen Sonthofen und ein Treffen mit Joshua Kimmich.

23.08.2022 | Stand: 16:06 Uhr

Das Inklusionsteam „Einfach Kicken“ des FC Kempten in Kooperation mit der Lebenshilfe Kempten feiert ein kleines Jubiläum. Im Herbst 2017 trafen sich Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung unter der Leitung der beiden Trainer Christian Eberle und Alexander Jahreiß das erste Mal im Kemptener Illerstadion zum Üben. Seitdem wuchs das Team kontinuierlich, spielte viele Partien und Turniere und entwickelte sich zu einem Aushängeschild der Inklusion in Kempten.

„Bei uns kann jeder mitmachen, egal ob klein oder groß, jung oder alt, Mensch mit Behinderung oder ohne. Entscheidend ist, dass man Lust auf Fußball und Teamsport hat“, betont Christian Eberle. Er ist Lehrer an der Tom-Mutters-Schule, das private Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Lebenshilfe Kempten, und gründete mit seinem Kollegen Alexander Jahreiß sowie mit Unterstützung des FC Kempten die Mannschaft von „Einfach Kicken“.

Seit 2017 gibt es das Inklusionsteam "Einfach Kicken" in Kempten

„Aufgrund dieser Verbundenheit und da es den organisatorischen Ablauf erleichterte, wurden wir 2018 eine offizielle Mannschaft des FC Kempten und Teil der neuen Abteilung Inklusionsfußball“, erklärt Trainer Armin Jahreiß. „Insbesondere Walter Auerbacher hat immer ein offenes Ohr für unsere Belange und hilft tatkräftig. Wir sind ihm und dem ganzen FC Kempten für die tolle Unterstützung seit fünf Jahren dankbar“, erzählt Eberle.

Die Mitglieder von „Einfach Kicken“ trainieren einmal in der Woche. Derzeit besteht die Mannschaft aus rund 15 Spielerinnen und Spielern im Alter zwischen neun und 59 Jahren. Das erste Spiel bestritt „Einfach Kicken“ im Frühjahr 2018 gegen die Inklusionsmannschaft des 1. FC Sonthofen. Dieses Derby gab es seitdem bereits des Öfteren, die sportliche Bilanz ist ausgeglichen.

Besonderer Höhepunkt: Ein Treffen mit Joshua Kimmich

„Ein Highlight in den letzten Monaten war außerdem der „Glaub an dich-Cup“ auf dem FC Bayern-Campus in München. Neben vielen spannenden Matches traf unser Team Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München“, erzählt Christian Eberle. Ihr Jubiläum feierten die Spielerinnen und Spieler, Trainer und Betreuer mit Angehörigen und Freunden Ende Juli mit einem Grillfest nach dem Training.

"Ein Aushängeschild für den FC Kempten"

Bis zum Ende der Schulferien in Bayern befindet sich das Team in der Sommerpause. Danach geht es wieder mit dem Training los. Ein Ziel für die Zukunft ist es, mehr Menschen mit dem Inklusionssport in Kontakt zu bringen und „Einfach Kicken“ einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. „Inklusion ist für uns ein wichtiges Thema und im Mannschaftssport Fußball sehen wir eine wunderbare Möglichkeit, das umzusetzen. Wir sind stolz auf unsere Spielerinnen und Spieler von 'Einfach Kicken". Sie sind ein tolles Team und ein Aushängeschild für unseren Verein“, sagt Walter Auerbacher, Technischer Leiter beim FC Kempten.

Ab dem 15. September geht es für die Spieler mit dem Training weiter, Treffpunkt ist immer um 17.15 Uhr an der Umkleidekabine 1 neben dem Illerstadion in Kempten.