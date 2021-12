"Ich bin Kempten", heißt es im Video, das jetzt für Kempten wirbt. Durch den Clip sollen mehr Besucher nach Kempten kommen. Hier gibt's das Video zu sehen.

„Ich bin Kempten“, lautet einer der Sätze aus dem neuen Imagefilm, den Kempten Tourismus jüngst veröffentlicht hat. Die personifizierte Stadt zeige darin ihre vielen verschiedenen Seiten und versuche, von sich zu überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Angelehnt ist das an das Dating-Prinzip verschiedener Online-Portale: Dort „swipen“, also wischen die Nutzer und Nutzerinnen potenzielle Kandidaten nach links („gefällt nicht“) oder rechts („gefällt“). „Swipen“ haben die Macher des Videos – die Silberstern Filmproduktion aus Kempten – deshalb auch als Stilmittel verwendet.

Statisten aus Kempten und der Region haben mitgemacht

„Kempten mit all seinen Angeboten kurz und knapp vorzustellen, ist nicht leicht. Genau diese Vielfalt haben wir zum Thema gemacht“, sagt Stefanie Schmitt, Leiterin von Kempten Tourismus. So sei die Idee zum Video unter dem Titel „Seitenweise anders“ entstanden. Dafür wurden diverse Themen inhaltlich aufbereitet und mit zahlreichen Statisten aus der Region verfilmt. Mit dabei ist etwa Stadtrat und Tourismusbeauftragter Joachim Saukel, der für den Film auf den Mariaberg joggte. Oder auch die Senioren-Boule-Gruppe, die im Hofgarten fast schon eine Institution ist. (Lesen Sie auch: Kempten: Einkaufsbändel sollen Einkaufsbummel und Besuch in Gastronomie erleichtern)

„Dieser Imagefilm ist mutig und frisch und das ist gut so, denn er spiegelt unser lebendiges Kempten wider. Ich freue mich darauf, ihn künftig einzusetzen, um unsere Stadt überregional vorzustellen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Schmitt betont, dass der Film allen, die ihn für eine Präsentation benötigen, zur Verfügung stehe.

