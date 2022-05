Selbstbestimmt zum wahren Ich: Was ein neues Gesetz auch im Allgäu für trans Menschen ändern soll

Die Ampel-Koalition will Hürden für transgender Menschen abbauen. Welche Belastung das aktuelle Gesetz für einen Betroffenen aus dem Allgäu bedeutet.

31.05.2022 | Stand: 05:43 Uhr

Heute steht „Herr“ im Ausweis des 24-jährigen Joey Jäger aus Wildpoldsried (Kreis Oberallgäu). Das war nicht immer so, denn Jäger ist trans – bei seiner Geburt wurde ihm also das weibliche Geschlecht zugewiesen. „Ich hatte das Gefühl, ich muss mich ständig beweisen“, sagt er über seinen Weg.

Denn Anträge, Gutachter und letztlich das Amtsgericht entscheiden darüber, ob das eingetragene Geschlecht in Dokumenten der tatsächlichen Geschlechtsidentität angepasst wird. Das will die Ampelkoalition nun ändern und Gutachten für die offizielle Änderung von Namen und Geschlecht abschaffen. Jäger sagt: „Das würde trans Menschen Demütigung ersparen.“ Aus dem Transsexuellengesetz soll das Selbstbestimmungsgesetz werden.

Was das Gesetz für trans Menschen bedeutet, zeigt auch Fall von Bundestagsabgeordneter Tessa Ganserer

Masturbieren Sie? Haben Sie als Kind eher mit Puppen oder Traktoren gespielt? Viele Fragen, denen trans Menschen sich vor der Personenstandsänderung stellen müssen, gehen tief in die Privatsphäre hinein. Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) will sich das nicht antun. Sie lebt seit Jahren als Frau, doch in ihrem Ausweis stehen noch ihr Geburtsname und das männliche Geschlecht. Ein Vorwurf, der Ganserer seitens der AfD-Fraktion immer wieder begegnet: Sie nutze die Frauenquote aus. Jäger entgegnet: „Das ist Unsinn. Kein Mensch nimmt Operationen oder die Einnahme von Hormonen auf sich, um irgendwelche Vorteile zu erlangen. Die Gesellschaft muss trans Menschen ernst nehmen.“

Grenzüberschreitende Fragen gehören für trans Menschen zum Alltag - auch in der Therapie

Er habe in seinem Umfeld und auch während der Gutachten keine diskriminierenden Erfahrungen gemacht, sagt Jäger: „Aber oft fehlt den Menschen jegliches Gefühl für Grenzen. Völlig Fremde fragen mich zum Beispiel nach meiner geschlechtsangleichenden Operation.“ Dabei sei diese nicht für alle trans Menschen entscheidend. „Trans sein ist ein Spektrum. Ich kann auch ein Mann sein und keinen Penis haben.“ Ob man sich mit Bartwuchs oder nach einer Brust-OP wohler mit der eigenen Geschlechtsidentität fühle, sei von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Neben Vorurteilen und grenzüberschreitenden Fragen sei auch der finanzielle Faktor eine Hürde bei der Personenstandsänderung. Zwei psychiatrische Gutachten sind nötig, diese kosten Betroffene etwa 1000 Euro und ziehen sich über Monate. In Jägers Fall kam die Corona-Pandemie hinzu. Zwischen dem ersten und dem zweiten Gutachten lag fast ein Jahr, nicht alle Antworten sind laut Jäger deshalb dieselben gewesen: „Das ist ja ganz natürlich, dass man sich als Mensch innerhalb eines Jahres verändert. Ich zum Beispiel bin selbstbewusster geworden.“ Ein weiteres Problem sei die Suche nach einem geeigneten Psychiater und Therapeuten. Jäger fuhr für verschiedene Gutachten nach München: „Im Allgäu gibt es niemanden mit diesem Angebot.“

Wie muss sich Gesetzeslage ändern? Psychologin rät trans Menschen, mutig zu sein

Psychologin Assja Metzger erstellt in ihrer Praxis in Augsburg Gutachten für Hormontherapien und Operationen, die wie die Personenstandsänderung für viele trans Menschen zu ihrer Entwicklung gehören. Sie will klar machen: „Wir arbeiten nicht gegen trans Menschen.“ Vielmehr stellten die Gutachten eine Hilfe gegenüber den Behörden dar. Darum hält Metzger sie auch vor der Personenstandsänderung weiter für sinnvoll. Aber in abgeschwächter Form. „Der Prozess könnte verschlankt werden. Wir müssen uns fragen, welche Fragen wirklich nötig sind. Trotzdem halte ich das Verfahren auch für die persönliche Entwicklung der Betroffenen für wichtig“, sagt die Psychologin. Es festige die Entscheidung für die dauerhafte Veränderung von Namen und Personenstand. Schon jetzt rät sie trans Menschen, bei unangenehmen Fragen selbstbewusst zu sein: „Man muss offen sagen, dass man sich mit etwas nicht wohlfühlt.“ Auch gebe es keine richtigen oder falschen Antworten.

„Man hat Angst, dass alles, was man sagt, dazu führen könnte, dass der Psychologe das Schreiben nicht ausstellt“, sagt Jäger. Über solche Erfahrungen tauscht er sich in der Jugendgruppe „Bonito“ aus. Dort treffen sich schwule, lesbische, bisexuelle und trans Menschen aus dem Allgäu. „Vielen geht es wie mir. Ich hatte früher kaum Berührungspunkte mit trans Menschen und wusste darum nicht, was eigentlich mit mir los ist“, erzählt Jäger. Deshalb hält er es für wichtig, auch die Aufklärung zu investieren: „Schon an Schulen muss auch über trans Sein gesprochen werden.“