Sexualität bei Menschen mit Demenz: Expertin gibt Tipps, wie Angehörige und Fachkräfte damit umgehen können

"Die Sehnsucht vergeht nicht im Alter", sagt Prof. Dr. Veronika Schraut von der Hochschule. Welche Erfahrungen Pflegeheime in Kempten und im Oberallgäu machen.

08.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Haben Menschen in höherem Alter oder gar mit einer Demenzerkrankung noch sexuelle Bedürfnisse? Prof. Dr. Veronika Schraut sagt klar „Ja“. Sie ist Altenpflegerin, hat Pflegemanagement studiert und arbeitet seit sieben Jahren an der Hochschule Kempten. Jeder, der beruflich oder privat mit demenzkranken Menschen zu tun habe, werde in irgendeiner Form mit diesem Thema konfrontiert, glaubt sie. Deshalb möchte sie Fachkräfte und Angehörige dafür sensibilisieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.