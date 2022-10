Sexueller Übergriff in Kempten - Polizei sucht Zeugen

Nach einem sexuellen Übergriff am Dienstagabend in Kempten sucht die Polizei Zeugen. Wie der Täter beschrieben wird.

12.10.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Nach einem sexuellen Übergriff am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in Kempten sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten berichten, soll sich ein Unbekannter einer 41-jährigen Frau im Bereich der Lindauer Straße von hinten genähert und sie unsittlich berührt haben. Die Frau schrie daraufhin lautstark und der Täter ergriff in Richtung Reichlinstraße die Flucht.

Sexueller Übergriff in Kempten: So wird der Täter beschrieben

Die 41-Jährige hat den Täter wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

1,65 Meter groß

dickliche Gestalt

südländischer Typ

mit einer neonfarbenen Hose bekleidet.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2141 melden.

