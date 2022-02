SG Heising-Kottern droht Abstieg aus Bayernliga

Die SG Heising-Kottern ist Tabellenschlusslicht der Basketball-Bayernliga. Warum Center Moritz Dornbusch trotzdem zuversichtlich ist.

19.02.2022 | Stand: 12:30 Uhr

2018 sind die Basketballer der SG Heising-Kottern in die Bayernliga aufgestiegen. Mit der dritten Meisterschaft in Folge krönten die Korbjäger damals ihren furiosen Durchmarsch aus der niedrigsten Spielklasse. Seitdem hat sich das Team souverän in der Liga gehalten. Doch in dieser Saison läuft es alles andere als rund: Die Kemptener haben nur zwei von zwölf Partien gewonnen und sind Tabellenletzter – der Abstieg in die Bezirksoberliga droht.

Center Moritz Dornbusch glaubt noch daran, dass sich die Mannschaft in der Liga halten kann. „Wir stehen zwar mit dem Rücken zur Wand, aber in Amateurligen ist bis zum Schluss alles möglich“, sagt der 27-Jährige, der seit Sommer 2021 zum Team gehört.

Regionalliga-Erfahrung bei Kaiserslautern und Magdeburg gesammelt

Dornbusch spielt seit 20 Jahren Basketball, lief bereits für Kaiserslautern sowie Magdeburg in der Regionalliga auf und weiß, worauf es im Abstiegskampf ankommt: „Wir müssen unsere Chancen nutzen und gegen die direkten Konkurrenten gewinnen.“ Vor drei Wochen gelang das gegen den HSB Landsberg, die derzeit Vorletzter sind. „Da haben wir gezeigt, dass Hoffnung besteht.“

SG Heising-Kottern mit richtungsweisenden Duellen im März und April

Gleich drei Mannschaften haben nur einen Sieg mehr als die Allgäuer. Gegen zwei davon tritt die SG noch an. Mitte März steht das Heimspiel gegen die Wacker Knights Burghausen an, Ende April steigt das Duell gegen den TSV Jahn Freising – ebenfalls in eigener Halle. Partien gegen die Top-Teams der Bayernliga, wie den ungeschlagenen Spitzenreiter Jahn München, werde die SG hingegen kaum für sich entscheiden, ist sich Dornbusch sicher.

Moritz Dornbusch (am Ball) ist fünfbester Scorer seines Teams. Bild: Dirk Klos (Archivbild)

Dornbusch: "2G-Regel war Wettbewerbsverzerrung"

Hoffnung macht dem gebürtigen Göttinger die Rückkehr einiger Leistungsträger. Im November und Dezember fuhr die Mannschaft teilweise nur zu sechst zu Auswärtsspielen – aufgrund der 2G-Regel waren „sechs, sieben Spieler“ lange nicht spielberechtigt. Das sei eine Art Wettbewerbsverzerrung gewesen. Mittlerweile ist aber auch der Großteil dieser Spieler geimpft oder genesen. „Der Teamcharakter ist enorm wichtig. Es hilft uns, dass diese Leute wieder mit dabei sind“, sagt Dornbusch.

Seit Monaten fehlt ein richtiger Trainer

Lesen Sie auch

Fußball Fußball-Übertragung: Wie Sie die 3. Liga im TV oder Live-Stream sehen

Problematischer ist die nach wie vor unbesetzte Trainerposition. „Das ist schwierig für uns. Ohne Coach fehlt eine klare Struktur im Training und im Spiel haben wir deshalb kaum Automatismen, die vor allem in engen Situationen helfen“, sagt der 2,03 Meter große Hüne. An Spieltagen übernehmen er oder Teamkollege Christopher Knapp das Kommando.

Dornbusch hat zudem die erforderliche Trainerlizenz. „Ich bin aber eigentlich kein Trainer“, sagt der Center. Auf dem Spielfeld habe er keinen Überblick über Auszeiten und Auswechslungen. Da die SG aber keinen neuen Coach in Sicht hat, sei die „Tandem-Lösung“ mit Knapp zurzeit alternativlos.

Lesen Sie auch: Dennis Schröder selbstbewusst: "Kenne meinen Wert"