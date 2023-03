Allgäuer Model Sierra Morgen Green läuft auf der Fashion Week in London

Seit ihrer Kindheit steht Sierra Morgan Green vor der Kamera. Als Model ist die Kemptenerin auf der Fashion Week in Berlin und London zu sehen und hat viel vor.

22.03.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Unsere Nachbarn – wer sind sie, wie gestalten sie ihr Leben hinter der Tür nebenan? „Unsere Nachbarn“ ist Thema dieser Serie, in der wir zum einen Menschen vorstellen, die für andere da sind. Aber auch Menschen, die etwas Besonderes machen, oder ein außergewöhnliches Hobby haben. Menschen, die ihr Leben in vielfältiger Weise gestalten. Heute: Model Sierra Morgan Green aus Kempten.

Ein Kleid hüllt Sierra Morgan Green in wohl hunderte kleine, verspiegelte Metallplatten. Das Licht, das reflektiert, trifft die Gesichter der Gäste. Gespannt liegen deren Blicke auf dem Kemptener Model, das über einen Laufsteg in Berlin läuft. Greens Auftritt beendet die Show, danach ist Applaus zu hören. Was dort passiert, geht in die Welt: Per Videoübertragung zeigt Designer Sebastian Sascha Kurt seine Mode auf der Fashion Week in London. Green sagt: „Äußerlich war ich cool, aber innerlich total aufgeregt.“

Sierra Morgan Green will "nicht nur hinter den Kulissen stehen"

Im August vergangenen Jahres machte Sierra Morgan Green ihr Abitur am Kemptener Allgäu-Gymnasium. Dass sie schon wenige Monate später auf einem Laufsteg während der bekannten Modewoche zu sehen sein wird, empfinde sie als überwältigend, sagt sie. „Ich habe einfach alles aufs Modeln gesetzt.“ Zunächst habe sie vor dem Abitur auch mit dem Gedanken gespielt, Modedesign zu studieren. „Aber das kann ich auch noch in ein oder zwei Jahren machen, sollte es mit dem Modeln nicht klappen. Jetzt will ich nicht nur hinter den Kulissen stehen.“

Neben der Schule verkaufte Sierra Morgan Green Kleidung im Modehaus Reischmann

Als Schülerin verkaufte Green Kleidung beim Modehaus Reischmann und verdiente sich so etwas Geld dazu. Fanden dort Modeschauen statt, sei sie immer mit vollem Eifer dabei gewesen, erzählt Green. „Am liebsten wäre ich schon damals selbst mitgelaufen.“ Seit ihrer Kindheit steht die heute 20-Jährige vor der Kamera. Das liege quasi in der Familie, sagt Sierra Morgan Green, ihr Vater arbeitete lange Zeit als Model. „Auch meine Mutter hat mich immer unterstützt, das ist ein großes Glück.“

Ihre Mutter war es auch, die sie im Alter von 14 Jahren begleitete, als Green eine Agentur in München suchte, die sie unter Vertrag nehmen wollte. „Ich war so glücklich, als es geklappt hat. Und das trotz Zahnspange“, sagt Green und lacht. Einen solchen Druck, was ihr Äußeres betrifft, spüre sie auch heute noch manchmal. „Viele denken, dass Maße mittlerweile egal sind. Aber so ist es nicht.“ Zu klein sei sie eigentlich für den Laufsteg, das habe sie besonders oft gehört, erzählt sie. Aber das sei eben nicht alles: „Man muss herausstechen, dann kann es trotzdem klappen.“

Zur Fashion Week in Berlin reiste Sierra Morgan Green mit GNTM-Model und überzeugte Fotografen

Dass Greens Karriere so bald nach dem Abitur Fahrt aufnahm, liege auch an ihren Kontakten, sagt sie. Während der Modewoche in Frankfurt lernte sie andere Models kennen – viele von ihnen nahmen zuvor an Heidi Klums bekannter Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ teil. Mit den jungen Frauen wiederum reiste Green im Anschluss zur Fashion Week nach Berlin. Sie teilten sich ein Appartement, ohne gebucht zu sein. Bei vielen Schauen saß Green im Publikum. Sie sagt: „Man muss immer gut drauf sein, mit vielen Menschen sprechen, hat wenig Schlaf, das ist auch mental anstrengend.“ Doch der Aufwand lohnte sich: Fünf Fotografen sprachen Green an, mittlerweile arbeitete sie mit allen von ihnen zusammen.

Das nächste große Ziel von Sierra Morgan Green? Ein Auftritt auf einem Laufsteg der Berliner Modewoche im Juli. „Doch das ist schwer zu planen, ich muss es auf mich zukommen lassen und einfach vertrauen.“ Immer weniger Zeit verbringe sie in Kempten, erzählt sie. Als Green zwölf war, zog sie mit ihrer Mutter ins Allgäu, zuvor lebten sie in den USA oder auf Bali. Jetzt sitzt sie vor dem Atelier der Kemptener Künstlerin Lisa Marie Ghabbour Hanna in der Sonne. Auch vor deren Kamera stand sie schon. Green sagt: „Kempten wird immer mein Zuhause bleiben.“