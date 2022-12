Mit Party, Dinner oder Tanz ins neue Jahr: Das ist in Kempten geboten

Leichtigkeit fürs neue Jahr sollen Menschen am Silvesterabend bei Veranstaltungen in Kempten finden. Vom klassischen Konzert bis zum Clubabend ist viel geboten.

2022 war für viele Menschen kein gutes Jahr. Krieg und Krisen bestimmten oft den Alltag. Ein neues Jahr bedeutet gerade jetzt wohl auch neue Hoffnung und Leichtigkeit. Die soll zum Silvesterabend in Kempten bei Dinner, Tanzabend, Konzert oder Party im Schein der Discokugel spürbar sein. Doch: In manchem Lokal werden die Plätze bereits knapp.

So ist es zum Beispiel im Restaurant La Strada von Claudio Parinello: „Wir sind schon seit Tagen ausgebucht.“ Auch in der Fasshalle sind zum Jahresabschluss bereits alle Tische reserviert. Ebenso beim Silvesterdinner im Nova. Feiern ist bei Inhaber Hüseyin Öztürk hingegen noch möglich: Ab 22 Uhr in der benachbarten Solobar, für Musik sorgt DJ Leon Frank.

Feuerwerk fällt im "Cirque de la Vie" in Kempten aus

„Bei uns gibt es Party und Dinner“, sagt Alessandro Tramontana vom Cirque de la Vie. Ab 18 Uhr stehen Safranrisotto oder Steak vom Allgäuer Rind auf dem Menü, ab 22 Uhr will Tramontana die Gäste mit einem DJ aus Berlin, dessen Wurzeln in Kempten liegen, überraschen. Ein Feuerwerk zu Mitternacht falle hingegen aus: „Das halten wir nicht mehr für zeitgemäß, vor allem wegen aus Nachhaltigkeitsgründen.“ (Lesen Sie auch: Knallerei an Silvester: Wo darf im Allgäu dieses Jahr geböllert werden?)

Wer statt zu Hip-Hop und elektronischer Musik eher Discofox, Salsa oder Rock’n’Roll tanzen will, wird bei der Tanzschule Fischer fündig. Fein herausgeputzt können sich Besucherinnen und Besucher hier auf zwei Tanzflächen austoben, auch Neujahrssekt und Mitternachtsmenü stehen auf dem Programm. Klassisch geht es in der Big Box Allgäu zu. Arien wie „Nessun Dorma“ aber auch Rock- und Pophymnen etwa von Queen geben die Sänger „12 Tenors“ ab 18 Uhr zum Besten. Auch hier sicherten sich schon viele Musikbegeisterte Tickets, doch einige Plätze in der Konzerthalle sind noch frei.

Feiern mit 20er-Jahre-Flair oder mit Technoklängen

Feiern und um Mitternacht Raketengucken mit Sekt und Glühwein will das Parktheater bieten. Technoklänge und ein vielfältiger Mix an Partyhits sollen in der Nacht der Nächte, wie es auf der Homepage des Clubs heißt, für Stimmung sorgen. 1920-Flair gibt es ab 21 Uhr bis spät in die nacht im Neopol. Drinks wie ein Dirty Martini, ein fliegendes Buffet und Gäste gekleidet in glitzernd feinen Roben sollen das „Gatsby“-Motto komplettieren. (Lesen Sie auch: Kemptener Zeitzeuge erinnert sich an Weihnachten während des Kriegs)

Auch in einigen Bars herrscht zu Silvester Betrieb, geöffnet haben zum Beispiel das Irish Pub „A Thousand Miles to Dublin“ sowie der Ritterkeller. Spezielle Angebote gebe es in beiden Lokalen zur letzten Nacht des Jahres nicht. „Wir lassen uns überraschen“, sagt Wirt Pit Hold. So handhabe er das seit Jahren. Es habe schon Silvesterabende gegeben, an denen kaum Partygänger vorbeikamen: „Aber wir hatten auch schon Abende, da haben die Leute noch mittags an Neujahr zu ,Marmor, Stein und Eisen bricht’ auf den Tischen getanzt.“