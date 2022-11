So sollen Jugendliche in Haldenwang und Altusried künftig mitbestimmen können

Landleben soll für und mit jungen Menschen attraktiver werden. Während die einen auf eine Jugendkonferenz setzen, streben die anderen ein Jugendparlament an.

27.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Freitagabend stand in Haldenwang und in Altusried ganz im Zeichen der Jugend. Beide Gemeinden hatten – unabhängig voneinander – zu einer Zusammenkunft geladen, um zu erfahren, was die Jugendlichen im Ort bewegt. Je 70 junge Menschen beteiligten sich. Offenbar mangelt es vor allem an Ausgeh-Möglichkeiten auf dem Land. Während Haldenwang auf einer Jugendkonferenz Ideen sammelte, strebt Altusried die Gründung eines Jugendparlaments an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.