„Die Hilfsbereitschaft ist ein Hammer“: So unterstützen Allgäuer die Ukrainer

Viele Allgäuer wollen die Menschen an der Grenze und im Land unterstützen. Sie spenden Geld und Medikamente und organisieren Transporte in die Ukraine.

03.03.2022 | Stand: 17:14 Uhr

„Helfen, wo wir helfen können.“ Das ist das, was derzeit viele antreibt, Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen. Immer mehr Menschen starten Sammlungen und organisieren Fahrten an die ukrainische Grenze. Eine Übersicht der gemeldeten Hilfeleistungen.

10.000 Hilfspakete für Flüchtlinge hat beispielsweise der Friseursalon Hairlounge in Kempten und in Betzigau am Donnerstag in sieben Lkw verladen. Allein die Alpin-Apotheke habe für 10.000 Euro Medikamente gesponsert, sagt Michele Terlizzi, der mit seinem Mann die Hilfe organisiert hat. „Die Hilfsbereitschaft ist ein Hammer“, sagt er. Die Pakete würden einer ukrainischen Organisation übergeben und direkt in Kiew verteilt.

"Langsam fehlt es uns an allem"

Aktiv sind auch die Malteser, teilt Susanne Hatzelmann, Dienststellenleiterin in Kempten, mit. Der Leiter der Organisation in der Ukraine, Pablo Tito, nennt die Lage für die flüchtenden Frauen, Kinder und Älteren katastrophal: „Uns fehlt es langsam an allem.“ Der große Teil der Menschen bleibe im Land und dürfe nicht von der Versorgung abgeschnitten werden. Mit der „Aktion Deutschland hilft“ wird um Spenden gebeten: www.malteser.de.

Damit die Waren auch am richtigen Ort ankommen, baut die Lausmann Transporte GmbH ein Hilfsnetz vor Ort auf. Laut Birgit Lausmann wird in der Gewerbestraße 4 in Krugzell gesammelt und ein Sattelzug beladen. Die Pakete können von 6.15 Uhr bis 17 Uhr abgegeben werden. Nähere Informationen: 08374/49892 oder www.lausmann-transporte.de

Große Freude im Therapiezentrum in Fastiv

Seit über zehn Jahren unterstützt der Förderkreis der Begegnung mit Christen des Ostens das Therapiezentrum in seiner „Allgäu-Etage“ in Fastiv nahe Kiew. Seit der Besetzung im Donbass werden dort auch Kinder aus der Ostukraine versorgt. Laut Förderkreis-Vorsitzendem Hans-Jürgen Thiemer wird die finanzielle Hilfe für weitere 120 Kriegskinder und 30 Waisenkinder sowie einem Dutzend geflüchteter Familien aus Kiew verstärkt.

20.000 Euro seien aus dem Allgäu zur ersten Linderung und Besorgung von Lebensmitteln und Medikamenten sicher in Fastiv angekommen. Die Freude über die Hilfe sei unbeschreiblich groß, sagt Thiemer, der in ständiger Verbindung mit dem Leiter Pater Michael in Fastiv steht. Trotz des Krieges komme die Hilfe des Förderkreises an. Infos unter www.foerderkreis-ostkirche.de

Weitere Hilfstransporte sind in Planung

Einen Hilfstransport an die ukrainische Grenze führt am Freitag, 11. März, die Firma Epoflor aus Sulzberg durch. Pakete können in der Industriestraße 7 von Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag bis 12 Uhr abgegeben werden. Infos bei Simon Schwendinger unter 0172 3265165.

Eine erste Spende von 1000 Euro hat auch der Kemptener Freundschaftskreis Partnerstädte in die Ukraine überwiesen, teilen Vorsitzende Petra Meledo-Heinzelmann und Partnerschaftsbeauftragter Lajos Fischer mit.

