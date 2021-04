Die 85-jährige Kemptenerin liebt und lebt Familie. Weil die Pandemie gemeinsame Feste verhindert, lebt Oma und „Uri-Oma“ mit den Fotos ihrer Lieben.

In dieser Wohnung ist Familie zuhause. Denn in dieser Wohnung in Leupolz bei Kempten wird das gelebt, was für die Bewohnerin, Ruth Mader, das Leben ausmacht: Familie. Unzählige Fotos von Babys, Jugendlichen, Teenagern, Erwachsenen – im Regal, an der Wand oder als Kalender – spiegeln das wider, was die 85-Jährige verspürt, wenn sie die Fotos betrachtet: „So viel Glück“. Und glücklich ist die Kemptenerin über ihre Großfamilie mit sieben Kindern, 14 Enkeln und seit kurzem 21 Urenkeln.