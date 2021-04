Die Stadt Kempten verbietet die geplante Großdemo. Nun sammeln die Initiatoren Geld für eine Klage im Eilverfahren. Die Polizei hat Verstärkung angefordert.

13.04.2021 | Stand: 06:43 Uhr

Eine Großdemo mit 8000 Teilnehmern planen sogenannte Querdenker Samstag in Kempten. Für die Demo unter dem Titel „Ein Jahr Freiheitsbewegung“ wird im Internet auch mit dem Slogan „# wir fluten kempten“ geworben. Doch aus der Veranstaltung am 17. April wird vielleicht nichts: Die Stadt Kempten hat sie verboten. Nun sammeln Querdenker per Online-Aufruf Geld, um zu klagen und „durch die Instanzen zu gehen“.