Soll der Wochenmarkt das ganze Jahr draußen stattfinden?

Soll der Wochenmarkt das ganze Jahr auf dem Hildegardplatz bleiben? Unsere Leser haben darauf eine klare Antwort.

30.10.2021 | Stand: 05:46 Uhr

Es ist eine „eindringliche Bitte“, die Andrea Mang an die Kemptener Stadträtinnen und Stadträte richtet. Und es ist eine Bitte, der sich offenbar viele Kemptener anschließen: „Der Wochenmarkt muss so bleiben, wie er ist.“ Das heißt: Im Sommer auf dem Hildegardplatz, im Winter in der Markthalle am Königsplatz, hat eine Umfrage bei Leserinnen und Lesern der AZ ergeben. Einem ganzjährigen Markt vor der Basilika erteilen fast alle unter den zahlreichen Einsendern eine Absage. Zu frostig, vor allem für Obst- und Gemüsehändler, zu kalt für die Kunden – diese Gründe werden genannt. Letztendlich habe man ja auch die Markthalle gebaut, damit dort Märkte stattfinden. (Das könnte Sie auch interessieren: Noch dieses Wochenende Rummel auf dem Königsplatz in Kempten.)