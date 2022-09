An der Weihnachtsbeleuchtung in Kempten sparen? Das sagen unsere Leser zu dem Vorschlag

Soll die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt von Kempten reduziert werden? Auf diese Frage haben unsere Leser geantwortet - teilweise überraschend.

Soll Kempten die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt reduzieren oder sind stimmungsvolle Lichterketten das Letzte, was man dimmen darf? Das sehen unsere Leserinnen und Leser sehr unterschiedlich. Wie berichtet, beantragte der Beauftragte für Tourismus und Stadtmarketing, Stadtrat Joachim Saukel (FW-ÜP), heuer die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt zu reduzieren, auf manche Elemente ganz zu verzichten und an anderen das Licht früher auszuschalten. Kempten könne so auch Vorbildcharakter für die Bürger haben. (Mehr zu dem Antrag lesen Sie hier: Zu viel Stromverbrauch - soll Kempten bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen?)

„Unbedingt reduzieren“, stimmt da Brigitte Zengerle aus Kempten zu. Ab 22 Uhr könne die Stadt die Weihnachtslichter ganz abschalten, findet sie und schreibt unserer Redaktion: „Jeder kann zuhause Licht anmachen, so viel er oder sie will – aber die Stadt sollte sparen, wo es geht.“ Das zahle schließlich die Allgemeinheit.

Klare Worte wählt auch Franz Riedl: „Was für eine Frage! Haben denn die Befürworter der Lichtverschmutzung noch immer nicht registriert, dass nichts ist wie früher mal.“ Man könne Energie, Geld und „Manpower“ einsparen, um in die Zukunft zu investieren. Riedl sagt Ja zu Weihnachtsstimmung auch durch eine gezielte Beleuchtung, aber Nein zum „Kaufanreiz durch ein Lichterketten-Spektakel“.

Lehrerin: Jedes Jahr hat man das Gefühl, sämtliche Anstrengungen verpuffen angesichts der sinnlosen und überbordenden Weihnachtsbeleuchtung

„Angesichts der Herausforderungen auf dem Energiesektor fehlt mir jegliches Verständnis für eine Weihnachtsbeleuchtung, die sich nicht in hohem Maße an der Realität orientiert“, schreibt Grundschullehrerin Birgit Rotter-Wagner. Seit Jahren versuche sie, die Schulkinder für stromsparendes Verhalten zu sensibilisieren und zu motivieren. „Und jedes Jahr hat man das Gefühl, sämtliche Anstrengungen verpuffen angesichts der sinnlosen und überbordenden Weihnachtsbeleuchtung, wie sie einem nicht nur im Forum entgegenschlägt – auch am helllichten Tag in unglaublicher Fülle.“

Auch Rotter-Wagner liebt den „festlichen Glanz, die besinnliche Atmosphäre oder adventliches Leuchten“, aber zu bestimmten Zeiten und wesentlich abgespeckter – „Qualität vor Quantität“.

Sollen die Allgäuer ihre Weihnachtsbeleuchtungen im Freien runterdrehen, um Energie zu sparen?

„Sollen die Allgäuer ihre Weihnachtsbeleuchtungen im Freien runterdrehen, um Energie zu sparen?“ Die Frage verneinten bis Donnerstag bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage bisher 34 Prozent: Zu Weihnachten gehöre eine stimmungsvolle Beleuchtung. 39 Prozent der Teilnehmenden befürworten eine reduzierte Beleuchtung: „Weniger ist mehr.“

Fast 27 Prozent würden noch weiter gehen und könnten ganz verzichten. So wie der parteilose Stadtrat Thomas Senftleben schon im Juli vorgeschlagen hatte, für einen Notfallplan der Stadt einen Verzicht der Weihnachtsbeleuchtung in Betracht zu ziehen. (Hier lesen Sie: Altbau-Sanierung: Kempten zahlt Zuschüsse für Dämmung, Fenster, Lüftungsanlagen)